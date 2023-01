GOVERNADORES

Reunidos em João Pessoa, nesta sexta-feira (20), os nove governadores do Nordeste definiram as principais prioridades dos estados da região que serão apresentadas ao presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva na próxima semana.O Nordeste votou maciçamente em Lula.

CARTA

A decisão foi tomada em reunião do Consórcio Nordeste que consignou como as principais reivindicações na “Carta de João Pessoa”, a conclusão da transposição de águas do São Francisco, obras de infraestrutura rodoviária e ferroviária e medidas para garantir segurança alimentar da população.

VACINAS

O Brasil recebeu mais 7,7 milhões de doses de vacinas Covid-19 da Pfizer para crianças de 6 meses a 11 anos de idade. As vacinas serão distribuídas para todos os estados e DF. O Ministério da Saúde pretende ampliar a campanha de vacinação.

HOSPITAL DA MULHER

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) abriu convocação de 112 profissionais para o quadro de funcionários do Hospital da Mulher Parteira Maria Correia. Serão contratados 84 técnicos e técnicas em enfermagem e 28 técnicos e técnicas em biodiagnóstico para a unidade hospitalar em Mossoró.

BLOQUEIO

A Justiça Federal determinou o bloqueio de mais de R$ 26,5 milhões das contas de pessoas e empresas investigadas por suposto desvio de verba do Ministério da Saúde aplicada em um projeto da UFRN – o “Sífilis, Não” – coordenado pelo Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde

.CHUVAS

A previsão para o trimestre de fevereiro, março e abril de 2022 no Rio Grande do Norte é de chuvas com volumes acima do normal com boa distribuição temporal e espacial. Esse foi o resultado da reunião da previsão climática ocorrida durante XXV Workshop Internacional de Avaliação Climática para o Semiárido Nordestino que contou com a participação do chefe da unidade instrumental de Meteorologia da Emparn, Gilmar Bristot.