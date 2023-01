IBANEIS

O governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), enfrentará maus momentos por conta das manifestações de rua no último domingo, na capital federal. Além do pedido de investigação solicitado ao STJ pela PGR, deputados distritais da oposição estão pedindo o seu impeachment.

OMISSÃO

As acusações contra o governador Ibaneis vão de crime de irresponsabilidade a abolição violenta do Estado de Direito, pelo Código Penal. Esses deputados distritais defendem o afastamento definitivo do governador e posse definitiva da vice-governadora Celina Leão, sem necessidade de nova eleição para o cargo.

RESPONSABILIDADES

Políticos e empresários do Rio Grande do Norte também poderão ser responsabilizados por apoio a atos terroristas. As manifestações em frente ao 16 RI poderão ser consideradas como antidemocráticas, por conta das características assumidas pelo movimento.

EXTREMISTAS

O senador Rogério Marinho classifica os participantes dos atos de vandalismo em Brasília, no último domingo, como extremistas, que não devem ser confundidos com bolsonaristas. Militantes de direita e conservadores, como ele, sempre se opõem a atos de violência.

OPINIÃO

O ex-ministro do STF, Marco Aurélio de Melo, continua polêmico em suas opiniões. Agora, defende que o responsável pela baderna ocorrida em Brasília no último domingo é o próprio Supremo Tribunal Federal, por haver devolvido a Lula os seus direitos políticos.

VACINAS

A ministra da Saúde, Nísia Trindade defende a imunização contra a Covid19. No RN, segundo dados da Secretaria da Saúde, mais de um milhão de pessoas não voltaram para a dose de reforço, necessária para que não corram o risco de uma nova contaminação pelo vírus.

CARNAVAL

Depois de dois anos sem a festa de momo, Natal, Caicó e Macau se preparam para o carnaval de rua em 2023. Em Mossoró, até o momento, não se fala sobre o assunto e os foliões, mais uma vez, deverão procurar outras cidades para se divertirem nessa festa popular.

GUARARAPES

O Grupo Guararapes demitiu mais de 2 mil funcionários e fechamento de sua fábrica em Fortaleza, Ceará. Por meio de comunicado oficial, o Grupo que controla as Lojas Riachuelo afirmou que vai centralizar sua produção na fábrica de Natal, no Rio Grande do Norte.

ARAS

Um grupo de 140 integrantes do Ministério Público Federal enviou um documento ao procurador-geral da República, Augusto Aras, em que cobra providências após os atos terroristas promovidos por uma minoria bolsonarista radical em Brasília.

PRESSÃO

O presidente americano Joe Biden está sendo pressionado para expulsar o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro dos EUA. Alguns congressistas democratas defenderam abertamente a sua deportação, depois que milhares de apoiadores atacaram as sedes do Congresso, da Presidência e do STF em Brasília enquanto os republicanos silenciaram.