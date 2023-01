COMPROMISSO

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, foi eleito sem o apoio de lideranças políticas tradicionais. Por esse motivo, entendeu que não precisava de alianças para governar, escolhendo pessoalmente todo seu secretariado, sem a interferência de terceiros

MUDANÇAS

O Diário Oficial de Mossoró (DOM) publicou em sua edição de ontem a nomeação de dez novos auxiliares no Gabinete Civil, Comunicação, Consultoria Geral, Finanças, Administração, Planejamento, Cultura, Esporte, Assistência Social, Projetos Estratégicos.

DESGASTTE

Para os que saíram, o comentário grosseiro do prefeito Allyson para com seus antigos auxiliares. Não estavam correspondendo e tiveram de ser substituídos. A modificação aatigiu mais da metade do secretariado municipal.

FINISA

Os que saem do governo municipal não escondem a preocupação da administração em relação ao término dos recursos do Finisa, deixados pela prefeita Rosalba Ciarlini e os mais de 70 milhões em emendas do deputado federal Beto Rosado.

EMPRÉSTIIMOS

A autorização de empréstimos concedida pela Câmara Municipal de Mossoró ao prefeito Allyson Bezerra leva tempo para ser finalizado. Da aprovação da contratação até a liberação da primeira parce3la poderá coincidir com o fim do atual governo Allyson Bezerra.

AVALIAÇÃO

Embora apresente pesquisas realizadas em Mossoró com avaliação positiva de sua administração, o prefeito Allyson não conseguiu eleger seus candidatos a deputado federal e deputado estadual, o que nunca havia acontecido na história política do município.

VICE

Nos bastidores, a luta discreta desses dois candidatos, vereador Lawrence Amorim e ex-vereador Soldado Jadson por uma candidatura a vice-prefeito na chapa de Allyson Brzerra, que será candidato à reeleição.

ENTENDIMENTO

O prefeito de Natal, Álvaro Dias, afirma que só vai procurar a governadora Fátima Bezerra e o presidente Lula quando houver necessidade de aprovação de algum projeto em benefício de Natal. Álvaro esteve no palanque dos adversários dos dois candidatos vitoriosos.

SUCESSÃO

Vários nomes já despontam como possíveis candidatos a prefeito de Natal. Sem falar nos que serão apresentados como candidato do atual prefeito e o da governadora Fátima Bezerra, outros postulantes mantêm contatos para o fortalecimento e suas possíveis candidaturas.

BOLSONARO

Ex-presidente ainda não mudou a biografia nas redes sociais que utiliza, como Twitter e Instagram. Nelas, Bolsonaro segue “Presidente da República Federativa do Brasil e candidato à reeleição com o número 22”.