TIBAU

Embora o período de veraneio esteja apenas iniciando, o trânsito na cidade do Tibau está impraticável, com engarrafamentos que impedem o fluxo normal dos veículos. Essa é uma situação que costumava acontecer somente no período final do veraneio.

TJRN

O desembargador Amílcar Maia, que foi juiz em Mossoró, assumiu o cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, cargo que foi exercido anteriormente pelo seu pai, desembargador Deusdedith Maia.

SECRETO

O orçamento secreto incomoda a gregos e troianos. Até mesmo os que censuravam esse instrumento de liberação de verbas acreditavam que não seriam identificados. Agora, a imprensa divulga com detalhes que seis ministros do presidente Lula utilizaram R$ 221 milhões desse orçamento.

DIFERENÇAS

Na reunião ministerial do novo governo, o presidente Lula declarou que “Nós somos um governo de pessoas diferentes. Nós somos um governo de pessoas diferentes e o que é importante é que a gente, pensando diferente, tem que fazer o esforço para que no processo de reconstrução desse país, a gente pense igual, a gente construa igual”.

ENTENDIMENTO

Na reunião ministerial, o presidente Lula chamou a atenção dos novos ministros para que tenham um relacionamento exemplar com o Poder Legislativo. Nós é que precisamos dos senadores e deputados e não eles que dependem do governol E tem mais, deixou muito claro que “quem fizer algo errado deixará o governo.”

HABILIDADE

O presidente Lula é conhecido pela competência política que demonstrou ao longo de sua vida política. Contudo, há quem duvide da possibilidade de administrar um ministério tão heterogêneo. No Congresso, já surgem apostas sobre quem será o primeiro ministro a ser demitido pelo presidente Lula.

HETEROGENEIDADE

Para se teer uma ideia na abertura total na escolha dos novos auxiliares, o ministro da Secretaria Especial de Comunicação Social do governo de Lula, Paulo Pimenta escolheu a drag queen Ruth Venceremos como assessora de diversidade e participação social.

IPTU

A Prefeitura de Mossoró está oferecendo desconto de 25% para contribuintes que efetuarem pagamento em cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). O contribuinte deve pagar o IPTU 2023 em cota única terá até o próximo dia 28 de fevereiro.

OBESIDADE

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso de mais um medicamento injetável de uso semanal para reduzir o sobrepeso e obesidade. O princípio ativo da injeção é a semaglutida (Ozempic).