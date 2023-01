SAÚDE

A Secretaria de Saúde está perdendo o controle em relação aos atendimentos à população. A cada dia aumentam as reclamações dos pacientes que não conseguem marcar consultas, enquanto volta a crescer a fila de espera para cirurgias eletiva.

FIDELIDADE

O deputado federal General Girão tem sido dos parlamentares mais ativos na defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em Brasília, articula-se com correligionários para o fortalecimento da oposição ao governo Lula, a começar pela votação em contrário das medidas enviadas ao congresso pelo novo presidente.

ÁLVARO

O prefeito de Natal deu uma demonstração de maturidade ao participar da posse da governadora Fátima Bezerra, na Assembleia Legislativa. Pelo cargo que exerce, superou as adversidades políticas e demonstrou ser possível a convivência com os contrários.

REPUBLICANOS

Ao contrário dos que muitos pensam, o prefeito Álvaro Dias não se filiou ao partido Republicanos, como pareceu acontecer recentemente. Não assinou a ficha partidária nem pediu desligamento do PSDB, onde se encontra filiado. O Republicanos fará oposição a Lula.

CARGO

Comenta-se, em natal, que o ex-prefeito Carlos Eduardo poderá ocupar cargo no ministério da Previdência, ocupado pelo correligionário Carlos Luppi, presidente nacional do PDT. O importante é saber se essa posição poderá ajudar em seu projeto de disputar mais uma vez a prefeitura de Natal em 2024.

SIGILO

Quando se discute a quebra de sigilo de informações presidenciais, coisas simples podem virar importantes. Por que motivo guardar por cem anos a informação se o ex-presidente Bolsonaro foi vacinado contra covid? Quando milhares de brasileiros morreram por falta de vacina, não se pode admitir que ele tenha sido imunizado e pregado o contrário para a população.

DECISÃO

A Advocacia Geral da União e o Gabinete de Segurança Instritutioncal vão analisar quais iformações serão reveladas ao povo brasileiro. Existe a expectativa em realação aos gastos com o cartão de crédito da Presidência, que também estão em regime de segredo pelo prazo de cem anos.

REUNIÃO

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa anunciou reunião com os 27 governadores de estados pera o próxio dia 27 de janeiro.

O presidente Lula quer estabelecer uma relação entre os entes federativos, com agenda de encontros que foi prometida pelo presidente Lula ainda durante a campanha política, lembrando que estas relações não eram praxe na gestão Jair Bolsonaro..

PELÉ

Não deu para entender a ausência de famosos, como o jogador Neyma ,no funeral do “Rei Pele”. Nem mesmo os integrantes da seleção que disputou a última copa do mundo compareceram. Enquanto isso, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, um franco-suíço que reside no Qatar, participou das exéquias de Pelé.