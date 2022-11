CONTESTAÇÃO

O senador Jean Paul Prates decidiu contestar a eleição de Rogério Marinho ao Senado. Segundo ele, houve uso indevido da máquina e abuso de poder político por meio do orçamento secreto. Antes, Jean parabenizou felicitou Rogério publicamente.

PRECEDENTE

Rogério, entretanto, tem suas preocupações. Há um caso de cassação , ainda recente, quando em, 2019, Selma Arruda (PODE), senadora pelo Mato Grosso, teve diploma cassado por uso de caixa 2 em sua eleição de 2018, com realização de eleição suplementar, realizada em 2020.

APROXIMAÇÃO

Observadores da política potiguar avaliam que, em pouco tempo de governo Lula, na bancada federal poderá haver somente um parlamentar realmente aliado ao bolsonarismo. Acreditam que somente o deputado General Girão permanecerá totalmente fiel ao bolsonarismo.

BENES

Reeleito deputado federal, Benes Leocádio acredita que nenhum investimento da gestão Bolsonaro no Rio Grande do Norte será suspenso. Apoiador do presidente, Benes admite compor a bancada de sustentação política do presidente Lula, a partir de janeiro.

ORÇAMENTO

Na reunião com a bancada federal, para a definição do destino das verbas dos parlamentares para o orçamento de 2023, a governadora Fátima Bezerra pediu a liberação de verbas para a recuperação de estradas e a construção de um novo hospital de urgência em Natal.

BR 304

O secretário de Planejamento e Finanças do RN, Aldemir Freire, disse que o governo do Estado faz esforço de concentração de investimentos nos próximos quatro anos na área de infraestrutura, com destaque para construção de um hospital e duplicação da BR 304.

INFRAESTRUTURA

Entre outros investimentos considerados importantes, o governo planeja investimentos na construção e recuperação de rodovias, um porto, em local ainda a ser definido, e em obras complementares da transposição do rio São Francisco.

PREFEITO

O prefeito de Natal, Álvaro Dias, participou da reunião da bancada e pleiteou recursos para a construção do Hospital Municipal de Natal. Pediu apoio dos parlamentares ao projeto, lembrando que Natal é a única capital do Nordeste que não tem um hospital municipal próprio

TUCANOS

Na próxima quarta-feira o presidente do PSDB, Bruno Araújo, reunirá as bancadas e a executiva partidária para definir os rumos do partido, como posicionamento no governo Lula e federação dos partidos de centro (MDB, Podemos e Cidadania). A reunião contará com a presença do ex-presidente FHC.

PÓLIO X RAIVA

A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite terminou nesta segunda-feira (31) com 63% do público-alvo vacinado em Mossoró. Entretanto, a vacinação antirrábica, atingiu mais de 90% da cobertura vacinal de cães e gatos no município.