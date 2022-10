COORDENAÇÃO

Está definida a coordenação das campanhas presidenciais no Rio Grande do Norte. A governadora Fátima Bezerra será responsável pela campanha de Lula e o senador eleito Rogério Marinho ficará com a campanha do presidente Bolsonaro.

ENCONTRO

O senador eleito nas eleições de 2022, Rogério Marinho (PL) se reuniu com Bolsonaro (PL) nesta quarta-feira (5) em Brasília, no Palácio da Alvorada. O encontro, junto com outros políticos da base eleitos neste ano, teve o propósito de reorganizar a campanha e os apoios para o segundo turno.

FÁTIMA

A governadora Fátima Bezerra também manteve contato com o candidato Lula da Silva. Viajou à São Paulo, onde esteve reunida com governadores e senadores eleitos, trançando a estratégia eleitoral para o segundo turno das eleições.

NATAL

A capital do estado foi a grande decepção do ex-prefeito Carlos Eduardo Alves, onde Rogério Marinho perdeu para o ex-prefeito por apenas 3,2 mil votos. Em 2018, Carlos Eduardo teve 90 mil votos a mais que a adversária do momento, Fátima Bezerra.

PARNAMIRIM

Em Parnamirim, onde o pai Agnelo Alves exerceu expressiva liderança, Carlos Eduardo foi derrotado por 12 mil votos, uma vitória do atual prefeito Rosendo Taveira.

MOSSORÓ

O prefeito Allyson Bezerra contabilizou sua primeira derrota política desde que assumiu o governo m8unicipal. Julgando ser um líder imbatível, o prefeito de Mossoró assistiu, assustado, a candidata adversária ao governo do estado, Fátima Bezerra, receber 78,4% dos votos.

SUCESSÃO

Como aconteceu em eleições anteriores, em Mossoró, a sucessão municipal de 2024 terá a participação importante da governadora Fátima Bezerra, sobretudo se o ex-presidente Lula da Silva foi eleito para a presidência da República.

ORÇAMENTO

A Câmara Municipal de Mossoró retoma hoje a discussão sobre o Orçamento do Município, suspensa por conta da realização das eleições. Com maioria na Casa Legislativa, o prefeito Allyson não terá dificuldades em aprovar o Orçamento da maneira que desejar.

COMBUSTÍVEIS

Membros da diretoria da Petrobras receberam uma sinalização do governo Bolsonaro para que não haja reajuste no preço dos combustíveis até a realização do 2º turno das eleições, em 30 de outubro. A pressão foi ampliada devido à nova alta no preço internacional dos combustíveis.

UNIVERSIDADE

A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) denunciou que o governo federal realizou novo bloqueio dos recursos do Ministério da Educação, afetando as atividades e as colocando em risco. O Ministério da Economia não divulgou explicações sobre o contingenciamento por áreas.