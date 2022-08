CABUGI

A InterTV Cabugi registrou a primeira pesquisa Ipec no Rio Grande do Norte, que será divulgada no dia 22 de agosto. Os questionários abordam os eleitores suas preferências para governador, senador e presidente da República, todos relacionados à eleição majoritária. O número de identificação do registro é RN-09891/2022.

PL

Caso a Justiça Eleitoral mantenha a impugnação da candidatura à reeleição do deputado federal João Maia, o partido liberal, que tinha previsão de fazer até dois deputados federais, terá que se esforçar para eleger ao menos um representante, no caso, o ex-governador Robinson Faria e o deputado General Girão.

REPÚDIO

Cento e dez prefeitos assinaram e divulgaram nota repudiando a acusação do candidato ao Senado Carlos Eduardo (PDT) sobre o envio de recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional aos municípios. Os prefeitos apontam que as suspeitas “levantadas são infundadas”.

ÁLVARO

Ao assinar essa nota, o prefeito Álvaro Dias, deu mais relevância política e institucional ao documento. A cidade do Natal foi uma das mais beneficiadas no recebimento de verbas do governo Bolsonaro, a maioria delas intermediadas pelo então ministro Rogério Marinho.

SURRA

O prefeito Allyson Bezerra avançou o sinal ao prometer que daria ‘uma surra de votos” a favor dos candidatos Fábio Dantas, para governador e Rogério Marinho, para senador. Em Mossoró, há indicativos de que a governadora Fátima terá maioria expressiva de votos, enquanto não há perspectiva que Rogério Marinho seja o mais votado para o Senado.

ENFERMAGEM

Por outro lado, a implantação do Piso Nacional da Enfermagem tem preocupado os secretários estaduais de Fazenda. Décio Padilha, presidente do Comitê Nacional dos Secretários da Fazenda dos Estados (Comsefaz), disse ontem em Brasília que o aumento, “dependendo do estado, dobra a folha da saúde”.

CONDENAÇÃO

O ex-reitor do ITFERN, Josué de Oliveira Moreira, que foi candidato a prefeito de Mossoró e pretende disputar o cargo de deputado federal nas eleições 2022 foi condenado pelo TRERN a pagar multa no valor de R$ 5.000,00, por haver pedido voto em seu favor, antes do prazo estipulado pela lei eleitoral, configurando propaganda eleitoral antecipada.

PISO

O prefeito Álvaro Dias, que apresenta elevados índices de aprovação administrativa, anunciou que a gestão municipal vai pagar o piso nacional dos Agentes de Saúde e Endemias. A decisão vai beneficiar 1.512 profissionais da categoria que passarão a receber R$ 2.424 reais.

APOIO

Por conta da ajuda recebida do governo federal, fala-se em cerca de R$ 500 milhões, o prefeito Álvaro Dias deverá anunciar o apoio à candidatura a presidente de Jair Bolsonaro. Repete o ex-governador Geraldo Melo que teve coragem de defender José Sarney quando o presidente estava em seu maior desgaste. Reconhecimento e gratidão, dizia Geraldo.

FOTOGRAFIA

O senador Styvenson deverá substituir a foto que apresentou para utilização na urna eletrônica, por orientação do Ministério Público Eleitoral. O MPE apontou que o candidato desobedeceu a regras da Justiça Eleitoral ao escolher uma foto na qual está de braços cruzados

BOLSONARISTAS

Os seguidores mais apaixonados pelo presidente Jair Bolsonaro apontam para a necessidade da eleição do general Girão. Contra o ex-governador Robinson Faria, existe o temor de que os salários atrasados deixados pelo seu governo, e pagos pela governadora Fátima Bezerra, sejam motivo de rejeição por parte do eleitorado.

DISTENSIONAMENTO

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, agendou para o dia 23, encontro com o ministro da Defesa, Paulo Sergio Nogueira. O encontro pretende melhorar a convivência entre o TSE e os militares, desgastada nos últimos meses, quando a Corte ficou sob o comando de Luís Roberto Barroso e Edson Fachin.