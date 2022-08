INÍCIO

Começa hoje, oficialmente, a campanha eleitoral. No Rio Grande do Norte. 543 candidatos aos candidatos majoritários e proporcionais estarão nas ruas e na internet, pedindo votos aos 2,55 milhões de eleitores, em busca de suas eleições.

IIPUGNAÇÃO

O vereador Lawrence Amorim teve o pedido de registro da candidatura a deputado federal impugnada, por suposta perda de prazo de desincompatibilização da presidência da Fundação Aldenor Nogueira dentro do prazo estabelecido pela justiça eleitoral. Além do mais, Lawrence solicitou afastamento, e não demissão, como deveria ter ocorrido.

FÁTIMA

A governadora Fátima Bezerra está em Brasília, participando da posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral e inicia sua campanha amanhã, com carreata iniciando em São Gonçalo do Amarante, limite entre Igapó e a Zona Norte de Natal.

FÁBIO

Fábio Dantas escolheu sua cidade natal, São José do Mipibu, para a largada inicial. “São José de Mipibu está sempre junto comigo, faz parte da minha vida. Nasci em Natal, mas construí minha vida nesta cidade. Fiz amigos, família, construí minha vida profissional como empreendedor e também na política”.

STYVENSON

Styvenson Valentim reafirmou que fará sua campanha fora dos moldes tradicionais. Promete não usar recursos que podiam ser direcionados à prestação de serviços à população e desafiou os concorrentes a realizarem uma campanha exclusive nas redes sociais, sem comícios, distribuição de “santinhos” e uso de carros de som: “Eles não têm coragem de fazer igual a mim”.

PROGRAMAÇÕES

Os demais candidatos ao governo do estado ainda não divulgaram suas programações para o dia de hoje. Até o dia 1º de outubro, vésperas das eleições, os candidatos podem realizar comícios, distribuição de material gráfico, caminhadas, carreatas, passeatas e carros de som.

HORÁRIOS

Amanhã, o juiz Jussier Barbalho, da 2ª Zona Eleitoral, realizará audiência pública com representantes de partidos, coligações e emissoras de rádio e TV para as escolhas das emissoras de rádio e televisão que ficarão responsáveis pela geração da propaganda em rede e o sorteio da ordem de veiculação por cargo.

POSSE

O ministro Alexandre de Moraes, que assume hoje a presidência do TSE, telefonou a todos os governadores de estado convidando-os para sua posse. A governadora Fátima Bezerra recebeu o convite e confirmou de imediato sua presença na solenidade.

VACINA

Onze municípios do Rio Grande do Norte suspenderam a vacinação de crianças entre 3 e 4 anos de idade contra Covid-19 por falta da vacina. Infelizmente, a previsão de chegada dessas vacinas acontecerá somente a partir do mês de setembro.

GASOLINA

O preço da gasolina será reduzido mais uma vez. A partir de hoje, custará R$ 0,18 por litro, nas refinarias. Não haverá redução de preço nos demais combustíveis.

ENCONTRO

O candidato a governador Fábio Dantas, sem a presença de Rogério Marinho, candidato a senador, no final de semana, teve que usar o palanque de Robinson Faria, candidato a deputado federa. No debate da Band, Fábio havia esquecido do ex-governador ao declarar que foi vice-governador do RN e não de Robinson Faria.

OLIGARQUIA

Informação para quem combate oligarquia na política. Jair Bolsonaro, é candidato à reeleição. Eduardo, o filho, é candidato a deputado federal. Os filhos Flávio e Carlos continuarão como senador e vereador pelo RJ. Leonardo Rodrigues, primo, Ana Cristina Valle, ex-mulher de Bolsonaro, Eduardo Torres, irmão consanguíneo de Michele, serão candidatos a cargos eletivos.