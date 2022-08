PRAZO

O prazo para o pedido dos registros de candidaturas termina amanhã, na segunda-feira (15) e, até o momento, somente quatro das nove candidaturas ao Governo do Estado estão publicadas no site da Justiça Eleitoral. Para o Senado também restam nomes confirmarem que entrarão na disputa.

REGISTRO

O prazo da segunda-feira (15) é para que os partidos políticos, as federações e as coligações requeiram o registro de candidatas e candidatos a presidente e a vice-presidente da República, governadores e vice-governadores, senadores e respectivos suplentes, deputados federais e deputados estaduais ou distritais.

CANDIDATURAS

Dos nove candidatos ao Governo do Estado, constam no sistema da Justiça Eleitoral os registros somente de quatro: Clorisa Linhares (PMB), Fábio Dantas (Solidariedade), Fátima Bezerra (PT) e Nazareno Reis (PMN). Faltam ser registrados Styvenson Valentim (Podemos), Antonio Bento (PRTB), Danniel Morais (PSOL), Rosália Fernandes (PSTU) e Rodrigo Vieira (Democracia Cristã).

DISTANCIAMENTO

Chamou a atenção dos presentes o afastamento verificado entre a ex-governadora Rosalba Ciarlini e a governadora Fátima Bezerra. As duas fingiram ignorar a presença de cada uma, mesmo com a insistência dos amigos, de lado a lado, para que aproveitassem o evento para uma conversa política, por mais rápida que pudesse ser.

PESQUISA

Para se ter uma ideia da inconsistência de pesquisa eleitoral para candidatos a cargos no legislativo, os primeiros lugares estão variando constantemente. A última delas, patrocinada pelo AgoraRn/Exatus aponta o Major Brilhante em primeiro lugar, com 0,75% e Beto Rosado com 0,6%. Os dois ultrapassaram, nessa pesquisa, Natália Bonavides e o General Girão.

PREOCUPAÇÃO

Mesmo com a votação expressiva que deverão receber, é visível a preocupação de candidatos, entre ele, Adjuto Dias (MDB) a deputado estadual, Henrique Alves (PSB) e Garibaldi Filho (MDB), a deputado federal, com a possibilidade de não atingirem o quociente eleitoral necessário para a eleição.

SURPRESA

O delegado Bruno Calandrine, atual responsável pelas investigações sobre a corrupção no Ministério da Educação, solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a prisão de integrantes da cúpula da Polícia Federal, alegando ter havido interferência do alto comando da PF ao longo das apurações sobre o caso.

POSSE

O ministro Alexandre Moraes convidou para sua posse no TSE cerca de duas mil pessoas e teve ainda o cuidado de definir onde cada convidado irá sentar. Além do presidente Bolsonaro, todos os ex-presidentes da República são convidados, o que pode garantir o primeiro encontro de Bolsonaro e Lula no início da campanha.

MENDONÇA

Se o STF vinha sendo acusado de partidarismo em suas decisões, essa ideia fica cada vez mais evidente com a nomeação de ministros para a Corte pelo presidente Jair Bolsonaro. O ministro André Mendonça, por exemplo, suspendeu o julgamento de recursos apresentados nos inquéritos que atingem o presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados.

EMPATE

O presidente Bolsonaro reduziu a distância Lula em São Paulo e em Minas Gerais, os dois maiores colégios eleitorais do País. Levantamentos da Genial/Quaest divulgados nesta semana mostram que a vantagem do ex-presidente sobre o atual chefe do Executivo entre o eleitorado paulista, por exemplo, já está dentro da margem de erro, ou seja: empate técnico.

ADVOGADOS

Com quase 15 mil advogados inscritos na OAB-RN, o Rio Grande do Norte tem um advogado para cada 242 habitantes, a 4ª maior proporção da região Nordeste. O RN fica atrás de Sergipe (1 para 200), Paraíba (205) e Piauí (205). Em números absolutos o Estado tem 14.695 profissionais ativos, o que é considerado índice muito elevado.