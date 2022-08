CAMPANHA

A propaganda eleitoral dos candidatos que disputam as eleições de 2022 será iniciada oficialmente no dia 16 de agosto. Essa data marca o início da realização de comícios, distribuição de material gráfico, caminhadas ou outros atos de campanha eleitoral. Fica autorizada também a propaganda na mídia impressa e na internet.

TELEVISÃO

O horário eleitoral no rádio e na televisão terá início no dia 26 de agosto e vai até o dia 30 de setembro para os cargos que concorrem ao primeiro turno. O período da propaganda vai de 16 de agosto até 01 de outubro, véspera das eleições. No dia do pleito, qualquer ato de propaganda poderá ser caracterizado como crime de boca de urna.

INCÓGNITA

Os que analisam a cena política potiguar consideram uma incógnita a candidatura do senador Styvenson ao Senado. Avisou que não usará fundo eleitoral nem sequer tempo de rádio e TV. As próximas pesquisas serão um termômetro. Uma quase unanimidade é que um segundo turno já não é mais distante.

VICE

Contrariando o discurso que sempre defendeu, Styvenson anunciou o nome de Francisca Henrique (Podemos) como sua candidata a vice-governador. Ela é mencionada em ação civil do Ministério Público RN por suposto caso de improbidade administrativa, quando ocupava o cargo de secretária municipal de Educação de Parnamirim, entre 2017 e 2018.

CAERN

A privatização da CAERN passou a ser assunto prioritário entre os candidatos a governador do Rio Grande do Norte. A Feocomércio incluiu o tema em documento com sugestões e propostas que foi entregue a todos, com pedido de respostas sobre os diversos temas. A privatização da CAERN está entre as recomendações oferecidas.

ALUÍZIO

Com missa celebrada em Natal será lembrada a data de nascimento do ex-ministro Aluízio Alves que, se estivesse vivo, completaria 101 anos. “A família de Aluízio Alves convida seus amigos e amigas para rememorar a data, em oração, na Cidade da Esperança”, afirmaram os familiares. A missa será celebrada a partir das 19 horas.

ÁLVARO

O prefeito de Natal, Álvaro Dias (PSDB), afirmou que apoia a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL). Álvaro disse que a opção decorre da ajuda que tem recebido do governo federal para a execução de obras na cidade. Da mesma forma que apoio Rogério Marinho (ao Senado). Não posso deixar de votar em Bolsonaro, concluiu.

CAMPANHA

Quem acompanha o noticiário da capital pode interpretar, com facilidade, a torcida para que nenhum mossoroense seja eleito a cargos eletivos nas eleições deste ano. Realmente, Mossoró conseguiu ficar de fora das decisões políticas estaduais, o que leva suas lideranças ao esquecimento no cenário estadual.

VÍTIMAS

Câmara Municipal de Mossoró aprovou Projeto de Lei número 61/2021 que como objetivo auxiliar mulheres vítimas de violência a pedir ajuda quando se sentirem ameaçadas em estabelecimentos comerciais, por conta do alto índice de violência contra mulher registrados em Mossoró e em todo Brasil e se tratando do mês “Agosto Lilás”.

VIOLÊNCIA

O Senado, aprovou ontem (10) o projeto de lei que institui a campanha Agosto Lilás, que visa combater a violência contra a mulher. A campanha ocorrerá durante o mês de agosto, prevendo que o poder público promova ações de conscientização da sociedade sobre diferentes formas de violência contra a mulher.