DISPUTA

A entrada do senador Styvenson Valentim muito provavelmente levará a disputa pelo governo estadual para um segundo turno. É cedo para se afirmar com certeza, mas a luz amarela acendeu na Governadoria e o relacionamento da equipe de governo com as lideranças terá que ser reajustada.

IMPREVISIBILIDADE

Imaginando a possibilidade de Styvenson ir para o segundo turno, concorrendo com a governadora Fátima Bezerra, o resultado é totalmente imprevisível, apesar da grande aceita do ex-presidente Lula no eleitorado potiguar.

NEUTRALIZAÇÃO

Com muita habilidade, a governadora Fátima Bezerra afastou ou cooptou os que seriam seus principais adversários na disputa pela reeleição ou que poderiam causar preocupação. Carlos Eduardo Alves, Ezequiel Ferreira de Sousa e Walter Alves, para ter o apoio de Garibaldi Filho. Styvenson não fez parte desse projeto.

TRANSFERÊNCIA

Não se pode prever para onde irão os votos indecisos irão, em sua maioria, para o senador Valentim. Uma simples transferência dos votos do candidato Fábio Dantas para Styvenson não irá alterar o quadro eleitoral do momento.

DEBATE

No último debate, promovido pela Band, o candidato Fábio Dantas errou ao dirigir suas perguntas à governadora sobre temas da educação. Parece ter esquecido que Fátima Bezerra é professora e, mais ainda, o desastre que foi o governo onde exerceu o cargo de vice-governador na área da educação.

INELEGIBILIDADE

Ao que parece, o senador Styvenson Valentim não tem cuidado na escolha de companheiros políticos. Ele mesmo acusa seu suplente, Allisson Taveira Rocha Leal de não estar à altura para assumir o cargo de senador, mas escolheu Francisca Alves da Silva Henrique, com condenação no TRE para candidata a vice-governador.

BONDADES

Começa o pagamento de vantagens instituídas pelo presidente Bolsonaro para aumentar seu poder eleitoral A Caixa Econômica começa a pagar hoje o auxílio Brasil no valor de R$ 600,00, até dezembro e inclui 2,2 milhões de famílias na folha de pagamento.

ANTECIPAÇÃO

O calendário do Auxílio Brasil de agosto foi antecipado neste mês. A antecipação do calendário, porém, foi confirmada apenas para o mês de agosto. De setembro a dezembro, as datas de pagamento previstas seguem as mesmas.

GÁS

O Vale-Gás também começa a ser pago hoje com novo valor. O aumento de R$ 200 reais vai ser pago até dezembro e foi aprovado pela Emenda Constitucional 123, a chamada “PEC Kamikaze”, que criou um estado de emergência para aumentar as despesas do governo fora do teto de gastos e driblou a lei eleitoral, que proíbe aumento de benefícios sociais em ano de eleições.

CAMINHONEIROS

O Auxílio Caminhoneiro vai começar a ser pago a partir de 9 de agosto em seis parcelas de R$ 1.000 para cerca de 900 mil caminhoneiros. Em agosto vão ser pagas duas parcelas, de julho e agosto, e o depósito – que ainda não se sabe como será feito – vai ser de R$ 2.000 no primeiro mês. Já o Auxílio Taxista vai ser pago em parcelas mensais de R$ 1.000 cada, de julho a dezembro