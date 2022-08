SUPLENTES

Mesmo sendo pouco divulgado, o deputado Rafael Motta, candidato ao Senado, já escolheu os seus suplentes. O deputado estadual Souza Neto está na chapa como primeiro suplente e a vice-prefeita de Angicos, Cinara Dantas, como segundo suplente.

SENADO

O ex-prefeito Carlos Eduardo continua liderando a corrida para o Senado. A grande preferência registrada entre os eleitores da capital do Estado está garantindo essa posição. Por conta disso, seus concorrentes são obrigados a investir maciçamente em outros municípios.

MOSSORÓ

As pesquisas eleitorais em Mossoró mostram que, diferente de 2018, o eleitor mossoroense está dando preferência aos candidatos da cidade. Entre os mais citados estão Sandra Rosado e Larissa Rosado, que concorrem à Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa.

STYVENSON

A demora em anunciar a decisão de uma possível candidatura ao Senado fez com que o senador Styvenson Valentim mantivesse seu nome na mídia por todo esse tempo. Amanhã, último dia para a realização das convenções, será conhecido o desfecho final dessa novela.

CANDIDATURA

Surge novo candidato ao governo do estado, Nazareno Neri, filiado ao Partido da Mobilização Nacional, PMN. No último dia 5 de julho, o diretório regional do PMN no Rio Grande do Norte teve registro suspenso pela Justiça Eleitoral, mas ainda pode recorrer da decisão.

SALADA

O prefeito de Natal, Álvaro Dias, declarou que tem a obrigação de ajudar quatro candidatos a deputado federal, Garibaldi Filho, Henrique Alves, General Girão e Carla Dickson, pois todos eles ajudaram a sua administração.

PAULINHO

No início da mobilização eleitoral, Álvaro Dias declarava seu apoio ao vereador Paulinho Freire. Depois do afastamento político dos dois o prefeito de Natal aparece apoiando quatro candidatos a deputado federal.

PROMOÇÃO

Fábio Dantas, candidato ao governador e Rogério Marinho, que disputa uma cadeira ao Senado, estiveram em Mossoró, onde recebem o apoio do prefeito da cidade. Entretanto, reclamaram que Allyson fez mais publicidade pessoal que pedido de voto para os dois.

SAÚDE

A atual administração não está conseguiu, até hoje, melhorar o atendimento no setor da saúde. Entre as queixas principais, estão a falta de medicamentos nas UPAs, marcação de exames complementares, consultas médicas nos postos e atendimento odontológico.

CONVENÇÕES

Os partidos políticos e as federações partidárias têm até esta sexta-feira (5) para realizar suas convenções e escolher os candidatos e candidatas que vão disputar um cargo eletivo nas eleições deste ano, bem como para decidir sobre a formação de coligações.