NOVELA

O Podemos deverá oficializar o nome de Styvenson Valentim ao governo do Estado no próximo dia cinco de agosto, último dia para realização das convenções para a homologação de candidaturas às eleições de 2022. O médico Geraldo Pinho será o indicado para concorrer ao cargo de senador.

APOIO

O prefeito de Natal, Álvaro Dias, continua sem anunciar seu apoio a algum candidato ao governo do Estado. Na convenção do PL, no último domingo, disse do seu apoio ao candidato ao Senado, Rogério Marinho, mas continua indeciso em relação ao governador. Talvez esse apoio seja apenas para o segundo turno. Se houve!

DOCUMENTO

A governadora Fátima Bezerra assinou o documento em defesa da democracia organizado por alunos, professores e a diretoria da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Até ontem, mais de 542 mil pessoas aviam assinado o manifesto.

PESQUISAS

Faltando dois meses para o primeiro turno das eleições de 2 de outubro, as pesquisas eleitorais continuam mostrando resultado favorável à governadora Fátima Bezerra, que poderá ser reeleita ainda no primeiro turno. É claro que isso pode mudar, mas, até o momento, é o que têm revelado as pesquisas eleitorais.

CRÍTICA

Em entrevista ao Broadcast Político do Estadão, o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, criticou a preferência do PT do Rio Grande do Norte por outro candidato, tendo o deputado Federal Rafael Motta que sempre apoiou o governo Fátima Bezerra disputando o cargo.

QUOCIENTE

Embora possam ter votações exuberantes, analistas políticos admitem que o ex-senador Garibaldi Filho e o ex-deputado Henrique Alves poderão ficar de fora do processo. Com a falta de nominata importante, os dois poderão não atingir o coeficiente eleitoral exigido para que sejam eleitos deputados federais.

PRESSÃO

O deputado Kelps Lima está pressionando o União Brasil para retirar a candidatura da médica Vanessa Lopes, esposa do ex-prefeito de Assú, Ivan Júnior, a candidata a deputada federal. O senador José Agripino, presidente do diretório regional do UB não está aceitando essa exigência e Vanessa continuará candidata.

GABRILLI

Com a indicação da senadora Mara Gabrilli, de São Paulo como candidata a vice-presidente da República, como companheira de chapa da também senadora Simone Tebet, do MSB, pela primeira vez na história do Brasil teremos duas mulheres compondo a chapa majoritária para a presidência da República.

MULHERES

Outras mulheres poderão ser candidatas a presidente da República. O presidente do União Brasil, deputado federal Luciano Bivar, convidou a senadora Soraya Thronicke (UB) para ser a representante do partido na disputa pelo cargo enquanto o PSTU oficializou o nome da operária sapateira Vera Lúcia como sua candidata.

POLÍCIA

A Câmara dos Deputados pretende retirar dos governadores o poder e controle sobre o comando da Polícia Militar (PM). Deverá ser votado nesta terça-feira, 2, um projeto de lei que institui a lista tríplice como forma de escolha dos comandantes-gerais, confere a eles um mandato de dois anos e dá autonomia orçamentária às PMs.