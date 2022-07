INDEFINIÇÃO

Depois de uma longa demora, na qualidade de candidato à reeleição, o deputado Ezequiel Ferreira de Souza foi obrigado a assumir posição política em relação à sucessão estadual. Apoiará a governadora Fátima Bezerra como candidata à reeleição e Rogério Marinho para o Senado.

ÁLVARO

O prefeito de Natal, Álvaro Dias, por sua vez, não é candidato a cargo eletivo nas eleições este ano e, portanto, não está obrigado a uma definição durante uma convenção partidária. É possível que apoie um candidato a governador somente no caso de existência de um segundo turno. Sua meta prioritária é a eleição do filho Adjuto Dias que disputa uma cadeira à Assembleia Legislativa.

ARTICULADOR

O senador Jean Paul Prates, considerado um dos melhores da atual legislatura, está sendo importante articulador da campanha da governadora Fátima Bezerra. Por determinação do partido, Jean é candidato a segundo suplente de Carlos Eduardo.

LEGISLATIVO

Analistas de pesquisas eleitorais admitem que, hoje, dois candidatos podem afirmar que serão eleitos nas eleições de 2022, Natália Bonavides e General Girão. Os demais vão depender da definição de mais de 65% de eleitores que ainda se dizem indecisos.

CONVENÇÕES

O Partido Liberal realizará sua convenção amanhã, no Palácio dos Esportes Djalma Maranhão, em Natal. Será oficializada a candidatura de Rogério Marinho ao Senado Federal, em aliança com o Solidariedade. Também amanhã, o Psol realizar sua convenção na Câmara Municipal de Natal.

HENRIQUE

Com o racha no MDB, o ex-ministro Henrique Alves homologa, na manhã de hoje, sua candidatura a deputado federal pelo PSB. Henrique, que já exerceu o cargo de deputado federal por 11 vezes, todas pelo MDB, enfrenta o desafio de completar os votos exigidos pelo quociente eleitoral para retornar à Brasília.

RAFAEL

Também será homologada a candidatura do depurado Rafael Motta ao Senado, apresentando-se como o único dos três candidatos ao Senado que não votou em Jair Bolsonaro em 2018. Para o governo, o PSB apoia a candidatura de Fátima Bezerra à reeleição.

SALÁRIOS

A governadora Fátima Bezerra anunciou para hoje o pagamento da segunda e última parcela do salário referente ao mês de julho, para ativos, inativos e pensionistas, ainda dentro do mês trabalhado. Serão aproximadamente R$ 215 milhões depositados na conta dos servidores para conclusão da folha total de R$ 540,8 milhões.

ASSÚ

Depois do sucesso com os festejos do São João, com movimentação financeira superior a R$ 72 bilhões, foi aberta, ontem à noite, a 2ª Exposição Agropecuária do Assú (ExpoAssu), contando com as presenças da governadora Fátima Bezerra e do prefeito Gustavo Soares.

CIRO

Candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes afirmou que, caso não vença, esta será sua última campanha. “Pela quarta vez, tento ser presidente do Brasil. Claro que, desta vez, chega […] porque, se eu não ganho agora, vou botar minha viola no saco, porque eu virei o bicho falante, o chato, o destemperado”, disse.