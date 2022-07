UNIÃO BRASIL

O partido realizou sua convenção na noite de ontem, em Natal, na sede social do América Futebol Clube, com a presença do seu presidente nacional e candidato a presidente da República, deputado Luciano Bivar. Sandra e Larissa Rosado, tiveram seus nomes homologados como candidatas a deputada federal e deputada estadual.

MOSSOROENSE

Luciano Bivar surpreendeu as duas mossoroenses ao revelar que o seu avô, Celso Caldas, era mossoroense e trabalhava na indústria salineira. E parabenizou Larissa pelo seu pronunciamento na convenção, citando, inclusive, trechos do discurso da candidata que abordou aspectos de sua carreira política e do seu ideal para a continuidade na vida pública.

MOVIMENTAÇÃO

A convenção estadual do União Brasil foi das maiores realizadas em Natal nas eleições deste ano. Dependências internas literalmente lotadas, calçadas e rua em frente ocupadas pelos eleitores e curiosos. Ausência de fotos de artifícios e conjuntos musicais. Ao que parece, o eleitor está com saudade das mobilizações políticas.

DISCURSOS

Foi estabelecido o tempo máximo de 15 minutos para cada orador. Os 25 candidatos, concorrentes aos cargos de deputado federal e deputado estadual observaram o prazo, permitindo que a convenção transcorresse em ambiente de calma e entendimento.

FÁBIO

Mesmo sem receber o apoio oficial do partido, o candidato a governador Fábio Dantas este presente à convenção do União Brasil. O partido liberou seus seguidores em relação às candidaturas a senador e a governador de estado, mas a maioria optou pelo voto no candidato da oposição. Sandra e Larissa registraram o apoio ao nome de Fátima Bezerra.

PREJUÍZO

A retirada da candidatura a deputad federal da vereadora Ana Paula Protásio (solidariedade) pode prejudicar o alcance do quociente eleitoral. Os principais prejudicados seriam os candidatos deputado Kelps Lima e vereador Lawrence Amorim. Por outro lado, o União Brasil ganharia fôlego, podendo ampliar o número de cadeiras.

CANDIDATURA

Outro aspecto que tem preocupado os candidatos do Solidariedade é a candidatura do o ex-prefeito Ivan Júnior (UB) a vice-governador, ao lado de Fábio Dantas. Candidata à deputada federal pelo União Brasil, Vanessa Lopes, esposa de Ivan Júnior, terá sua candidatura alavancada, retirando votos de candidatos do Solidariedade.

ESTUPROS

Os registros de estupros estão aumentando no Rio Grande do Norte, sobretudo em jovens e crianças. É preciso que os pais fiquem atentos com seus filhos, acompanhando-os sempre que necessitarem do uso de banheiros pelas crianças, acompanhando-os durante todo esse tempo. Até mesmo em shoppings centers episódios estão sendo denunciados.

PANO RÁPIDO

Em entrevista à jornalistas, o ministro Ciro Nogueira criticou o toma lá, dá cá, em governos do PT, utilizando-se de recursos de estatais. Perguntado se o seu partido, o PP, não está fazendo esse mesmo jogo, Ciro não respondeu e encerrou a entrevista.

OMISSÃO

Por conta da rejeição ao presidente Bolsonaro na região Nordeste, o ministro Ciro Gomes, do Piauí e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, de Alagoas, evitam falar no nome de Jair Bolsonaro nos encontros políticos que têm realizado. Estão preocupados com o prejuízo que poderão sofrer com o discurso em defesa do presidente.