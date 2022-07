ACUSAÇÃO

Mesmo mostrando um alto número de indecisos e eleitores que ainda não sabem em quem votar, o deputado federal Rafael Motta, candidato ao Senado, acusa institutos de pesquisa de favorecimento a adversários. É possível, sim, que diante da verdade das pesquisas, esse prenúncio seja o quadro real do momento.

ADESÃO

O prefeito de Carnaúba dos Dantas, Gilson Dantas, prefeito filiado ao MDB, por não concordar com a aliança estadual do seu partido declarou apoio às pré-candidaturas de Rogério Marinho (PL) ao Senado e Fábio Dantas (Solidariedade) ao Governo do Rio Grande do Norte.

LANTERNA

Para Natália Bonavides, “o ex-ministro, Rogério Marinho, aquele que destruiu os direitos trabalhistas, diz que o governo federal trata o RN de forma especial, mas Bolsonaro e seus ministros colocaram o Estado na lanterna”. Com dois ministros potiguares, o RN está entre os que menos tiveram recursos do governo Bolsonaro na área social.

ESTADOS

Dos cinco estados que mais receberam recursos por habitante em 2022, apenas dois são da região nordeste: Alagoas, reduto do presidente da Câmara Arthur Lira e Piauí, do ministro da Casa Civil Ciro Nogueira. RN, CE e PE, que estão entre os mais pobres do país, ficaram no fim da lista de beneficiados, atrás, dos três da região Sul

SIMONE

O MDB, com 262 votos favoráveis e 9 contrários, o MDB confirmou, nesta quarta-feira (27), o nome da senadora Simone Tebet (MS) para a corrida ao Palácio do Planalto em convenção virtual. É a primeira vez que o MDB tem uma candidata a presidente da República.

TEBET

Simone Tebet tem 52 anos, natural de em Três Lagoas (MS), formada em direito. Iniciou a carreira política em 2003 como deputada estadual, foi prefeita de sua cidade natal por dois mandatos. Foi vice-governadora de Mato Grosso do Sul. É filha do ex-presidente do Senado Ramez Tebet, falecido em 2006.

DESISTÊNCIA

O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) decidiu que não será candidato a vice na chapa presidencial da também senadora Simone Tebet (MDB-MS). O mais provável é que o novo nome ainda seja indicado pelos tucanos. A senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) estava, no entanto, cotada para assumir o posto por indicação de seu partido.

JOVENS

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa para a sucessão de Jair Bolsonaro (PL) entre adolescentes e jovens de 12 capitais, aponta o Datafolha. O petista tem 51%, ante 20% do presidente e 12% do pedetista Ciro Gomes. O instituto fez perguntas sobre eleição e política a pessoas de 16 a 29 anos nos dias 20 e 21 de julho.

CONFIANÇA

Nove dias após o presidente Jair Bolsonaro ter reunido embaixadores no Palácio da Alvorada para atacar as urnas eletrônicas, o processo eleitoral e ministros do Supremo Tribunal, o presidente da Câmara, Arthur Lira, .

Lira disse confiar no sistema eleitoral. E defendeu a democracia e eleições transparentes.

INSISTÊNCIA

No momento em que Arthur Lira declarava acreditar nas urnas eletrônicas e no TSE, o presidente Bolsonaro falava a um grupo de médicos convidados pelo Conselho Federal de Medicina e dedicou seu discurso a criticar novamente o STF e as urnas eletrônicas, mostrando que não abrirá mão desse discurso.

VITALÍCIO

Como carta de seguro, para garantir a permanência na política, mesmo que venha a ser derrotado nas eleições presidências, o presidente Jair Bolsonaro deverá induzir o Congresso Nacional a aprovar o cargo de “Senador Vitalício”, para que todos os ex-presidentes possam assumir o cargo de senador4, PELO RESTO DA VIDA.

ACOMPANHAMENTO

O presidente interno do TCU, Bruno Dantas, determinou que “Tendo em vista a promulgação da emenda constitucional 123, que reconhece estado de emergência e autoriza a implementação de benefícios emergenciais até o fim de 2022, a Segecex realize o seu acompanhamento para avaliar a correta e regular execução dessas medidas”.

EXPERIÊNCIA

Segundo o ministro presidente do TCU, , o objetivo é garantir que os benefícios cheguem às pessoas que têm direito;

prevenir erros, abusos e fraudes no uso dos recursos públicos. “Considerando ser fundamental que o tribunal garanta à sociedade que o uso desses recursos seja transparente, eficiente e responsável”..