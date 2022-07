EZEQUIEL

A presença do deputado Ezequiel Ferreira na convenção de homologação da candidatura de Fátima Bezerra à reeleição pode ter sido surpresa para alguns, mas o próprio candidato da oposição, Fábio Dantas, vinha dizendo, há algum tempo, que Ezequiel sempre esteve definido, ao continuar participando do governo com indicação de secretários e cargos na administração estadual.

PRONUNCIAMENTO

Em discurso emocionado, Ezequiel Ferreira afirmou: “Minha querida governadora Fátima Bezerra, irei caminhar 62 municípios do RN onde vou ser votado. Em todos eles, vou fazer campanha declarada para que a senhora possa continuar sendo governadora do Rio Grande do Norte, pelo bem que você faz ao povo e fará por mais quatro anos.”

PSDB

O deputado Ezequiel não conseguiu levar todo o partido que dirige para o apoio à Fátima Bezerra. O partido ficou rachado e com insatisfações por parte de importantes deputados estaduais, que não escondem o descontentamento.

SENADOR

Durante o pronunciamento de Ezequiel Ferreira, o candidato a senador Carlos Eduardo mostrava-se desconfortável e não conseguia esconder esse sentimento. É que o deputado vai percorrer os 62 municípios também pedindo votos para Rogério Marinho, seu principal adversário na campanha.

ALVES

Para quem considerava que dois candidatos da família Alves seriam pesados para a chapa governista, Fátima Bezerra mostrou que tinha força suficiente para bancar a indicação. Justificou a necessidade da força de Carlos Eduardo Alves em Natal e a capilaridade do MDB no estado, com Garibaldi Alves e Walter Alves.

PP

O Partido Progressistas oficializou as nove candidaturas para Câmara Federal durante convenção partidária, neste domingo (24), na sede América Futebol Clube, em Natal, com as presenças da ex-prefeita e ex-governadora Rosalba Ciarlini, do ex-deputado estadual Carlos Augusto Rosado, Betinho Rosado e a professora Isaura Rosado.

LIVRO

Ontem, dia do escritor e do desapego literário, a ACJUS, em parceria com o ROTARY, doou à Associação de Moradores da Alameda dos Cajueiros, Bairro Planalto 13 de Maio, do Projeto Plantado Sementes de Leitura fizeram a doação se cerca de 500 livros.

ÁLVARO

O prefeito Álvaro Dias, de Natal, poderá apoiar a candidatura de Rogério Marinho ao Senado e deixar a decisão de apoio a um candidato a governador somente no segundo turno. Até o momento não está definido em relação ao assunto.

STYVENSON

O senador Styvenson continua tocando o jogo para frente. Somente anunciará sua possível candidatura no dia 5 de agosto. A decisão é acompanha com interesse tanto pelos apoiadores de Fátima Bezerra quanto pelos que defendem a candidatura de Fábio Dantas.