DEFINIÇÃO

Finalmente, o presidente da Assembleia e também do diretório estadual do PSDB oficializou o apoio à reeleição da governadora Fátima Bezerra. Compareceu à convenção do PT, ontem, e oficializou seu apoio à Fátima. A decisão, que também envolve o apoio a Carlos Eduardo Alves, era a esperada pelos políticos do RN.

CRÍTICA

O pré-candidato a governador Fábio Dantas (Solidariedade) criticou o presidente estadual do PSDB, Ezequiel Ferreira. Para ele, Ezequiel descumpriu um acordo para que o rumo do PSDB na eleição fosse decidido a partir de uma votação entre os deputados estaduais da legenda.

VOTAÇÃO

O pré-candidato a governador disse que, em vez disso, a decisão foi tomada por cargos comissionados da Assembleia Legislativa, que é presidida por Ezequiel Ferreira. O pré-candidato a governador disse que, em vez disso, a decisão foi tomada por cargos comissionados da Assembleia.

OPOSIÇÃO

Fechada a chapa da oposição à governadora Fátima Bezerra, com Fábio Dantas (SDD) e Ivan Júnior (UB) ao governo, e o ex-ministro Rogério Marinho (PL) para o senado. O pré-candidato Ivan Júnior foi visto na semana passada no Santuário de Santa Rita de Cássia, conhecida por ser a santa de causas impossíveis e dos desesperados.

PESQUISAS

Duas pesquisas de opinião sobre eleições 2022 estão sendo anunciadas para esta semana. Seta (Band/Natal) e Consult (Sinduscon) ouviram em torno de 1500 eleitores, cada. Os resultados serão divulgados pelo Sinduscon nesta segunda-feira, amanhã, e na Band na quarta-feira (27).

EX-GOVERNADORES

Cerca de 15 ex-governadores querem disputar vagas de deputado federal em outubro. Em 2018, apenas três deles foram eleitos para a Câmara, enquanto novatos, sem conexão com a política derrotaram líderes de tradição. O ex-governador Garibaldi filho está entre os que pretendem voltar ao Congresso Nacional.

NOME

Outros ex-governadores de estado são Germano Rigotto (MDB-RS), Robinson Faria (RN), Roseana Sarney (MDB-MA), Wilson Martins (PT-PI), Mendonça Filho (União-PE), Beto Richa (PSDB-PR) e Anthony Garotinho (União-RJ).

CANDIDATURA

O Partido Liberal anunciou oficialmente Jair Bolsonaro como candidato à reeleição à Presidência da República, na manhã deste domingo (24). No evento, ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF) e discurso da primeira-dama, Michelle Bolsonaro. O general Walter Braga Netto foi confirmado como vice da chapa.

ESTRATÉGIA

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL) e o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) não compareceram à convenção que oficializou candidatura do pai. Ontem, o deputado disse que estava nos Estados Unidos para discutir “o cenário político do Brasil e os perigos de se flertar com o socialismo”.

CUNHA

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, suspendeu o processo de cassação da Câmara contra o ex-presidente da Casa Eduardo Cunha, que agora está liberado para disputar as eleições e ocupar cargos públicos. A decisão do magistrado é liminar até ser julgada pela Corte, o que ainda não tem data para ocorrer.