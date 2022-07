CONVENÇÃO

O PSD fez sua convenção estadual ontem, confirmando o apoio ao nome de Fábio Dantas (Solidariedade) ao Governo do do Estado e Rogério Marinho (PL) para o Senado. A chapa oposicionista ampliou suas alianças e garantiu mais tempo para propaganda eleitoral para as campanhas majoritárias.

VINCULAÇÃO

Numa campanha política polarizada, com o eleitorado radicalmente dividido entre Bolsonaro e Lula, o presidente regional do União Brasil no RN, José Agripino, acredita que Fábio Dantas será beneficiado por não ser candidato de nenhum dos dois. Questão de opinião.

MUNICIPALISMO

Dentro dessa linha, Fábio Dantas tem ressaltado em seus pronunciamos que a aliança do UB com o Solidariedade ressalta o caráter municipalista que pretende marcar sua campanha. “Somos uma chapa municipalista que sabe que sabe dos ‘perrengues’ pelos quais passam os prefeitos, os vereadores, que recebem as primeiras cobranças da sociedade’.

PSDB

Sem candidaturas próprias a governador e a senador, o diretório estadual do PSDB, partido presidido no Rio Grande do Norte pelo deputado Ezequiel Ferreira de Souza, decidiu não ceder tempo de propaganda eleitoral a nenhum candidato majoritário.

ESTADUAIS

Em convenção cartorial, o PSDB decidiu liberar os tucanos locais para a escolha de seus candidatos a governador e a senador. Todo o esforço partidário estará direcionado à eleição de deputados estaduais, sendo o próprio deputado Ezequiel candidato à reeleição.

PSB

O deputado Rafael Mota, que também é o presidente do PSB estadual, marcou sua convenção partidária para o dia 30 de julho, quando serão homologadas sua própria candidatura ao Senado e a de deputados federais e estaduais.

REPUBLICANOS

O Republicanos realiza neste sábado (23), a convenção partidária para escolha dos candidatos que disputarão os cargos eletivos de deputado estadual e federal no Rio Grande do Norte. Entre os candidatos a deputado federal estão Fernandinho das Padarias, Jaime Calado e a ex-deputada Márcia Maia

CHAVE

O deputado federal Beto Rosado confirmou que recebeu uma “chave de roda” do ministro Ciro Nogueira e seu partido irá apoiar a candidatura de Fábio Dantas ao governo do estado. Com isso, estará no mesmo palanque do prefeito Allyson Bezerra, reconhecidamente seu adversário político. É Brasília interferindo em Mossoró.

ROUBAR

O senador Styvenson Valentim (Podemos) diz ter a melhor proposta de todos casa seja candidato a governador, que é “não roubar”, como se isso não fosse uma obrigação de todos. “Quero tirar o Estado dessa dependência, parasitismo. Vou conversar com políticos que querem o bem em comum do Estado, mas minha aliança é com o eleitor”, completou.

AUXÍLIO BRASIL

O governo federal publicou na noite de ontem medida provisória que abre crédito extraordinário de R$ 27,094 bilhões em favor do Ministério da Cidadania, com a finalidade de bancar auxílio gás a brasileiros, aquisição e distribuição de alimentos da agricultura familiar e pagamentos do Programa Auxílio Brasil.