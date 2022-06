JUSTIFICATIVA

Não pegou bem para Fábio Dantas, candidato de oposição ao governo, deixar de comparecer à visita do presidente Bolsonaro à Natal. Marcada com muita antecedência, não colou a justificativa da ausência de Fábio em haver assumido compromisso anterior.

DESGASTE

Fábio quis evitar o desgaste do presidente Bolsonaro em Natal, com receio de sua candidatura ser atingida por essa rejeição. Acontece que os eleitores de Lula não deverão votar em Fábio e, por outro lado, os votos não serão vinculados.

SENADO

Na disputa para o Senado, por exemplo, o grupo do prefeito Gustavo Soares, aliado da governadora Fátima Bezerra, não votará em Carlos Eduardo, que subiu no palanque do ex-prefeito Ivan Júnior. Deverá votar em Rafael Motta, candidato independente do PSB.

MOSSORÓ

O prefeito Allyson Bezerra continua no propósito de não participar da campanha majoritária, preferindo não apoiar nenhum candidato ao governo ou ao Senado. Investirá seu apoio total na votação dos candidatos a deputado federal e deputado estadual.

ARCEBISPO

A mídia natalense especula a possibilidade do bispo de Oeiras, no Piauí, Dom Edilson Nobre, ser nomeado arcebispo de Natal, substituindo Dom Jaime Vieira, resignado da função por haver completado 70 anos de vida. Dom Edilson esteve em novena de São Pedro, em Natal.

CANDIDATOS

Hoje, o Brasil tem 12 pré-candidatos a presidente da República: Bolsonaro (PL), Lula (PT), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Luciano Bivar (União Brasil), Luiz d’Avila (Novo), André Janones (Avante), Leonardo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros), Vera Lúcia (PSTU), Sofia Manzano (PCB) e Eymael (DC).

AUMENTO

O ministro da Economia, Paulo Guedes, convenceu o presidente Bolsonaro que não há recursos disponíveis para conceder aumento salarial aos servidores públicos. É possível que esses salários sejam melhorados a partir do próximo ano.

DIGITALIZAÇÃO

Paulo Guedes também afirmou que não há necessidade da contratação de novos servidores, pois quando eles se aposentam os serviços são digitalizados, havendo aumento da produtividade. Com isso, “pode haver aumento de salário brevemente”, disse o ministro.

DISPUTA

Em Assú, o prefeito George Soares (PV) e o ex-prefeito Ivan Júnior travarão luta acirrada nas eleições deste ano, num ensaio do que será a disputa para prefeito em 2024. Nas últimas eleições, George Soares foi reeleito com cinco fotos de vantagem sobre Ivan Júnior.