APOIO

As pré-candidatas a deputado federal e deputado estadual, Sandra Rosado e Larissa Rosado têm desenvolvido trabalho incansável para a conquista de apoios que garantam suas eleições neste ano. Ontem, visitaram o Vale do Assú. Hoje, estão pelo Alto Oeste. é uma luta incansável.

APOIOS

O vice-governador Antenor Roberto, vitima no processo de reestruturação visando a reeleição da governadora Fátima Bezerra, poderá anunciar seu apoio à candidatura de Rafael Motta ao Senado, contra o candidato da coligação que é o ex-prefeito Carlos Eduardo Alves.

IRREVERSIBILIDADE

Fátima Bezerra deixou claro ao deputado Rafael Motta que não existe nenhuma possibilidade de mudança na chapa majoritária. O apoio a Carlos Eduardo é definitivo e conta inclusive com o apoio do ex-presidente Lula. Rafael ouviu tudo e afirmou que continuará em sua campanha para o Senado, mesmo sem o apoio da governadora.

ESTRATÉGIA

Falta de coragem para enfrentar os bolsonaristas ou estratégia política o fato é que o candidato a governador pela oposição, Fábio Dantas, perdeu uma boa oportunidade de aparecer ao lado do presidente Bolsonaro, quando de sua última visita ao estado.

VAIAS

O que Fábio Dantas quis evitar aconteceu com os deputados federais João Maia (PL) e Carla Dickson (União Brasil) e o deputado estadual Albert Dickson (PSDB) que foram vaiados quando pisaram no palanque de Bolsonaro em Natal. Imaginem se no Rio Grande do Norte as pesquisas eleitorais dessem vitória do presidente sobre Lula.

IVAN

O ex-prefeito de Assú, Ivan Júnior, está sendo cotado para ser o candidato a vice-governador do candidato Fábio Dantas. Hoje, em Assú, estarão Fábio Dantas e o ex-ministro Rogério Marinho, pré-candidato ao Senado. Os três participarão do tradicional “Almoço de São João Batista”.

ERRO

A ideia de criar uma CPI para investigar a Petrobras pode se transformar no maior tiro no pé de Jair Bolsonaro e dos governistas neste ano eleitoral. A oposição reagiu rapidamente e tomou para si a missão de instaurar a comissão investigativa. O Centrão desencadeou a luta pra evitar que essa CPI, sugestão de Bolsonaro, seja instalada.

SUICÍDIO

A CPI da Petrobras ‘será a primeira CPI pedida pelo governo contra ele mesmo’. Mesmo podendo ser tida como um tiro no pé, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que seus aliados devem pedir a abertura de uma nova CPI (comissão parlamentar de inquérito) relacionada à Petrobras na próxima segunda-feira (20) na Câmara dos Deputados.

DENÚNCIA

O Portal Metrópoles publicou, ontem, denúncia de que o ministro do STF, Kassio Nunes Marques, fez uma viagem à França no mês passado passa assistir à final da Champion League em um jato que custou cerca de R$ 250 mil. O problema é que a aeronave pertence ao advogado Vinicius Peixoto Gonçalves, com escritório no Rio de Janeiro.

EVOLUÇÃO

O ex-deputado federal e pré-candidato ao Senado, Ney Lopes, colaborador deste site, lembra que a política sempre absorveu a modernização ocorrida na comunicação social. Na década de 40, Franklin Roosevelt foi o primeiro presidente americano a aparecer na televisão.

TELEVISÃO

Em 1960, Kennedy revolucionou as campanhas eleitorais com o debate televisado. Obama avançou com a utilização das redes sociais na Internet. Em 2008 sua eleição foi revolucionada com utilização da rede mundial de computadores, que até então inexistia.