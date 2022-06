DEFINIÇÃO

A direção do Partido Podemos deu prazo para o senador Styvenson Valentim decidir se sairá ou não candidato a governador do Rio Grande do Norte nas eleições de outubro deste ano. Dos 21 membros do diretório estadual, somente dois se manifestaram contrários a essa decisão.

AUSÊNCIA

O próprio senador Styvenson, que é membro do diretório e tem direito a voto preferiu não participar do encontro. O interesse nessa definição parte principalmente dos pré-candidatos que precisam preparar suas campanhas eleitorais.

AUMENTO

O presidente Jair Bolsonaro decepcionou os funcionários públicos federais, há mais de dez anos sem reajuste salarial, informando que eles não terão aumento de vencimentos em 2022. Revelou que a preocupação maior está em dobrar o valor do auxílio alimentação.

MILITARES

Enquanto isso, os servidores reclamam que os militares ocupam cerca de oitocentos a mil cargos em ministérios e importantes estatais. Devem ganhar bem, mas dentro da área de atuação que escolheram, e não fora dos quarteis.

LULA

Em sua próxima viagem à Natal, dia 16, o presidente Lula terá encontro com os governadores nordestinos. A conversa está programada para acontecer após a abertura da 1ª Feira Nordestina da Agricultura Familiar, Fenafes.

FOME

Com os nove governadores do Nordeste, Lula discutirá o aumento da fome no Brasil, com maior repercussão na Região Nordeste. Pesquisa realizada pelo Instituto Vox Populi mostra que a fome já atinge 15,5% dos brasileiros. No Nordeste, são 12 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar grave.

DESIGUALDADE

A desigualdade de renda no Rio Grande do Norte em 2021 é a maior desde 2012, revelam dados do IBGE. É a maior no Nordeste e segundo maior do Brasil. A constatação está no módulo “Rendimentos de todas as fontes”. De 2021.

BOLSONARO

Pesquisa PoderData realizada de 5 a 7 de junho mostra que 74% dos eleitores do presidente Jair Bolsonaro (PL) no 2º turno das eleições presidenciais de 2018 tornariam a repetir o voto em 2022. Na rodada de 8 a 10 de maio, eram 61%.

DEBATES

O eleitor brasileiro não terá oportunidade de assistir aos costumeiros debates entre os candidatos a presidente da República. Com a campanha polarizada entre Bolsonaro e Lula, a decisão do primeiro em não ir a debates inviabiliza a realização desses encontros.

CIRURGIAS

Em Natal, o Hospital Universitário Onofre Lopes informou da suspensão das cirurgias eletivas por período não inferior a 15 dias. O motivo é o desabastecimento e o estado crítico de estoque de itens essenciais. Os pacientes que estão hospitalizados serão atendidos.

CENTRÃO

A cúpula do Centrão apresentará Proposta de Emenda à Constituição que permite aos deputados e aos senadores anularem decisões do Supremo Tribunal Federal, sempre que a decisão judicial não for unânime e houver uma alegada extrapolação dos “limites constitucionais”.

ICMS

O plenário do Senado aprovou ontem, por 65 votos a favor e 12 contra, Projeto de Lei Complementar que limita a uma faixa de 17% a 18% a cobrança de ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, transporte coletivo e comunicações.