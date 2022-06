UNIÃO BRASIL

As pré-candidatas a deputado federal e deputado estadual Sandra e Larissa Rosado retornaram de Natal, onde participaram de reunião entre o presidente estadual do partido, José Agripino e os que disputarão cargos eletivos e seus assessores, para treinamento sobre diversos aspectos da campanha.

EXPOSIÇÕES

O diretório nacional do partido disponibilizou a vinda de técnicos que expuseram detalhes sobre a importância da comunicação na campanha, o uso das redes sociais, a contabilidade da campanha, o risco da abordagem na conquista do voto, realização de festas com distribuição de brindes e alimentos, entre outros assuntos.

EXPECTATIVA

Com a nominata de candidatos, o União Brasil aposta na eleição de dois deputados federais, podendo chegar aos três, e de três deputados estaduais, com possibilidade de eleger um quarto representante à Assembleia Legislativa. O companheirismo e o otimismo caracterizaram o encontro.

AVANTE

O empresário Jorge do Rosário, pré-candidato a deputado estadual, e novo presidente do Avante, terá que superar dificuldades criadas com o afastamento de Ranieri Barbosa do cargo. Destituído da presidência, Ranieri renunciou à candidatura de deputado estadual e, com ele, sairão outros nomes que faziam parte da nominata como forma de somar votos para a legenda.

LULA

A comissão organizadora da recepção ao ex-presidente Lula, que estará em Natal no próximo dia 16, decidiu que o evento será no Arena das Dunas, às 16 horas. Depois, Lula visitará a 1ª Feira Nordestina de Agricultura Familiar e Economia Solidária (Fenafes), no Centro de Convenções de Ponta Negra.

BOLSONARO

No dia seguinte, 17 de junho, será a vez do presidente Bolsonaro chegar à Natal para o lançamento do programa “Internet Brasil”, agenda oficial do Ministério das Comunicações. Bolsonaro esteve outras vezes em nosso estado como presidente, senda a última vez no dia 30 de março.

ISENÇÃO

Proventos de aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa diagnosticada como soropositiva para HIV, mesmo quando não tiver sintomas da síndrome da imunodeficiência adquirida, aids estão isentas do pagamento de Imposto de Renda, segundo decisão da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ. Em primeiro e segundo graus essa prerrogativa havia sido negada.

VOTO

A mais recente rodada da Pesquisa Genial/Quaest aponta que 35% dos eleitores ainda consideram mudar o voto para presidente da República, até a data das eleições, enquanto 64% dizem já ter a sua preferência definitiva. São eleitores que aguardam a possibilidade do voto em um outro nome que não Lula ou Bolsonaro.

CÂMARA

Numa demonstração da liderança que exerce na Câmara Municipal de Natal, o seu presidente, vereador Paulinho Freire, recebeu a confirmação do apoio de quinze dos 24 vereadores que compõe essa Casa Legislativa. Paulinho disputará o cargo de deputado federal pelo União Brasil recebendo, inclusive, o apoio do prefeito da capital, Álvaro Dias.

RAFAEL

O deputado federal Rafael Motta, que entrou na disputa para uma cadeira ao Senado, visitou o ex-senador José Agripino para conversar sobre a possibilidade do apoio do União Brasil ao seu nome. Até o momento, o União Brasil não definiu apoio a nenhum candidato a cargos majoritários.

CANDIDATOS

Além de Rafael Motta, o ex-senador José Agripino recebeu anteriormente a visita de outros candidatos, como Fábio Dantas (SSD) e Ney Lopes (PMDB). Ontem, em reunião com os pré-candidatos a cargos legislativos, Agripino manteve a posição de liberar os filiados em relação aos votos para os candidatos a governador e a senador.

QUESTIONAMENTO

Pelas redes sociais, candidatos ao Senado denunciam o ex-ministro Rogério Marinho de estar infringindo a lei eleitoral ao fazer caravanas de prefeitos de siglas diversas para “entrega” de máquinas perfuratrizes, doadas pelo seu antigo Ministério. A lei eleitoral define abuso do poder político situações em que o detentor do poder se vale de posição anterior ou atual, para agir de modo a influenciar o eleitor.