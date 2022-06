REUNIÃO

As pré-candidatas a deputado federal e deputado estadual, Sandra Rosado e Larissa Rosado viajam hoje à Natal para encontro do partido União Brasil, presidido no estadão por José Agripino. Na pauta, discussão e orientação de conduta na campanha deste ano. O partido tem boa representação e deverá eleger de dois a três deputados federais, e de 3 a 4 estaduais.

SENADO

Carlos Eduardo Alves, precisa trabalhar mais sua candidatura ao Senado para poder concorrer com o também pré-candidato Rogério Marinho O ex-ministro divulgou seu nome por toda parte, quando ocupou o cargo de ministro do Desenvolvimento Regional, enquanto CEA continua desconhecido em várias regiões do estado, sobretudo no Alto Oeste.

MAJORITÁRIA

É visível o número de eleitores que declaram voto em Fátima Bezerra com Rogério Marinho, numa demonstração que um candidato a cargo majoritário não arrasta automaticamente o outro, como aconteceu em campanhas anteriores. “Garibaldi costurando e Fernando dando o nó” foi uma demonstração dessa experiência.

DISCURSO

Em nível nacional, Geraldo Alkmin pede perdão por suas palavras contra o PT, é aceito pelos antigos adversários. e sai candidato a vice-presidente de Lula. No RN, CEA não consegue apagar as palavras contundentes contra o partido dos trabalhadores e encontra dificuldade em ser absolvido pelos antigos adversários. Em seu favor, a imagem de um político honesto no trato da coisa pública.

LULA

A presença de Lula em Natal, no próximo dia 16, inicia a estratégia de tática para a reeleição de Fátima Bezerra. No dia seguinte, o presidente Bolsonaro fará o mesmo, em benefício das candidaturas de Rogério Marinho e Fábio Dantas. Até o momento, todas as pesquisas mostram favoritismo de Fátima Bezerra nas eleições de 2022.

PREFEITOS

Embora esteja comprovado que o prefeito não é o dono dos votos dos municípios, vários deles ainda se ressentem de declarações de CEA sobre a liberação de recursos do governo federal para as administrações municipais. Mesmo tentando explicar suas palavras, o estrago deixou marcas indeléveis.

COVID-19

Até o momento, não se fala em suspender os espetáculos do Mossoró Cidade Junina por conta do crescimento do número de contaminados pelo Covid-19 na cidade, e no estado. No máximo serão feitas recomendações para um maior cuidado com a higienização e uso de máscaras. A vacina tem mostrado eficiência e casos mais graves não estão sendo registrados.

SHOWS

Ontem, o Ministério Público do Rio Grande do Norte e a Prefeitura de Mossoró entraram em acordo após uma audiência de conciliação e decidiram manter os shows dos cantores Wesley Safadão e Xand Avião no Mossoró Cidade Junina.

PCdoB

O vice-governador Antenor Roberto admite que, durante os anos que exerce o cargo, não teve uma preocupação maior em fortalecer a legenda, motivo pelo qual terminou sendo substituído na chapa majoritária pelo deputado federal Walter Alves. Entretanto, está tranquilo em relação à fidelidade que manteve, durante todo esse tempo, ao lado da governadora Fátima Bezerra.

ASSÉDO

O problema existe por toda parte. Preocupada com as denúncias que não param de crescer, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte criou um Grupo de Trabalho pelo Enfrentamento ao Assédio Sexual. para o enfrentamento do assédio sexual. O objetivo é sugerir medidas, inclusive as de curto prazo, para enfrentamento ao problema.