PETROBRAS

Noite de ontem, o presidente Bolsonaro fez nova substituição na Petrobras. Demitiu o presidente Jorge Mauro Coelho, com 41 dias no cargo, e indicou Caio Mário Paes de Andrade como novo dirigente da empresa.

AVALIAÇÃO

O mercado financeiro está preocupado com as mudanças na Petrobras, com a nomeação de quatro presidentes no atual governo. Interpreta o fato como desejo de uma diretoria que obedeça a Bolsonaro e não “os melhores interesses da empresa”.

CANDIDATURAS

Em pesquisa registrada no TRE, nº 09111/2022, o Instituto Item apresenta a governadora Fátima Bezerra em primeiro lugar, com 33,8% das intenções de votos, seguida por Fábio Dantas com 14,8 e Styvenson com 14,4%.

NOMES

Nessa pesquisa aparecem ainda Clorissa Linhares, 1,9%; Haroldo Azevedo, 1,6%; Daniel Moris 1,1%; indecisos, brancos e nulos, 32,4%. A soma dos demais candidatos aponta para tendência de segundo turno.

SENADO

Na mesma pesquisa, o Instituto Item divulgou números da corrida pelo Senado. A pesquisa estimulada aponta um empate técnico entre os três, com vantagem numérica para o ex-ministro Rogério Marinho.

RAFAEL

Também chama atenção na pesquisa o empate entre Rafael Mota e Carlos Eduardo Alves, levando-se em consideração que o deputado Rafael apenas há poucos dias anunciou sua decisão de disputar o cargo de senador.

NÚMEROS

Rogério Marinho (PL): 14,7%; Carlos Eduardo Alves (PDT): 13,4% Rafael Motta (PSB): 13,4% Ney Lopes (Brasil 35): 2,2% Robério Paulino (PSOL): 1,1% Indecisos, brancos e nulos: 55,2%. Pela primeira vez, Marinho ultrapassa Carlos Eduardo.

PALANQUE

A governadora Fátima Bezerra será beneficiada com a presença de dois candidatos ao Senado em seu palanque. Carlos Eduardo continua o candidato oficial da coligação, mas Rafael Mota assegura a manutenção dos votos

PAGAMENTO

O Governo do Rio Grande do Norte anunciou para hoje, terça-feira (24) o pagamento da última parcela da últ6ima folha salarial dos servidos que ainda estava atrasada. Cerca de 86 mil servidores chegaram a ser afetados com esses atrasos.

SANDRA

A ex-deputada Sandra Rosado, pré-candidata a deputado federal, foi bastante cumprimentada, ontem, pela passagem do seu aniversário. Além de várias comemorações em Mossoró, recebeu importantes ligações de lideranças políticas de outros municípios.

ÁLVARO

Mesmo com o prefeito de Natal, Álvaro Dias, sinalizando que não apoiará a candidatura de Fábio Dantas para o governo do estado, o candidato a senador, Rogério Marinho, acredita que, até o prazo final das convenções partidárias, esse impasse poderá ser resolvido.

ISAURA

A escritora Isaura Rosado fez sua inscrição e está concorrendo a uma vaga na Academia Norte-Rio-Grandense de Letras. Até o momento somente ela e Já jornalista Josimey Costa estão na relação dos que disputam a vaga.