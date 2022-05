ESCURIDÃO: A falta de iluminação em diversos bairros de Mossoró tem sido um ponto escuro na administração do prefeito Allyson Bezerra. As reclamações atingem o centro e periferia da cidade.

CAOS: O vereador Paulo Igor, depois de visita ao local, denunciou o caos existente no Hospital Municipal Milton Marques de Medeiros, apresentando nas redes sociais vídeo e fotos da situação nessa unidade de saúde.

ABANDONO

Nas fotos apresentadas pelo vereador Paulo Igor, há equipamentos quebrados e enferrujados e camas sem a mínima condição de uso. E cobra a aplicação dos R$ 10 milhões de reais depositados para aplicação no hospital.

ADIAMENTO: Foi adiado para o domingo 29 o encontro que o Partido dos Trabalhadores realizaria amanhã, em Natal, para discussão e confirmação da chapa majoritária que deverá contar com as presenças de Carlos Eduardo Alves e Walter Alves, para senador e vice-governador, respectivamente.

REDUÇÃO: O presidente estadual do partido, Júnior Souto, adiantou que o número de delegados participantes com direito a voto foi reduzido de 240 para 138. Os pré-candidatos poderão participar da reunião.

DIÁRIAS: A governador Fátima Bezerra pisou na bola e escorregou ao receber diárias e passagens pagas pelo governo para viajar a São Paulo no período da festa do casamento do ex-presidente Lula x Janja

ERRO: O ex-deputado Carlos Augusto e a esposa Rosalba erraram ao apostar que, entre os Rosado, somente seu grupo teria condições de permanecer na política. A vereadora Larissa Rosado disputa, com muita chance, o cargo de deputada estadual.

BETO: O deputado Beto Rosado, por sua vez, considera que sua eleição está garantida, tendo Mossoró apenas como ponto de apoio para completar sua votação. A maioria dos votos, acredita, virá de outros municípios.

ROSALBA: Em Mossoró, o deputado Beto será candidato, pela primeira vez, sem Rosalba estar em cargo executivo de governador ou prefeito, como das vezes anteriores. Daí a expectativa em relação ao voto dos mossoroenses.

JUSTIFICATIVA: A equipe da governadora Fátima justificou que a viagem também teve aspecto administrativo, como como uma reunião com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, FIESP.

COVID: O novo coronavirus continua fazendo vítimas entre pessoas VIP. Depois da deputada Isolda Dantas, foi a vez de o senador Jean Paul informar que foi contaminado, mas encontra-se bem e em repouso em Brasília.

ENCONTRO: Usuário permanente das redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro viajou a São Paulo onde, hoje, terá encontro com o homem mais rico do mundo. Elon Musk, dono da Tesla, nos EUA é simpatiza do ex-presidente Donald Trump.

ACOMPANHANTES: Para mostrar a importância que confere esse encontro, Bolsonaro estará acompanhado dos ministros das Comunicações, Relações Exteriores, Gabinete de Segurança Institucional e Casa Civil.