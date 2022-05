SENADO

A governadora Fátima Bezerra poderá ter dois candidatos a senador apoiando sua candidatura. Para ela não haverá prejuízo, uma vez que Carlos Eduardo e Rafael Mota pedirão votos para que seja reeleita governadora do estado.

IDEOLOGIA

O candidato Rogério Marinho tem ideologia bem definida e defenderá Bolsonaro. Rafael Motta está declaradamente com Lula. Carlos Eduardo em situação mais confusa, tem o apoio do PT mas não vota em Ciro Gomes para presidente.

REUNIÃO

Está marcado para o próximo sábado reunião do PT do RN quando será discutida a composição da chapa majoritária para as eleições deste ano. Não deverá haver surpresa e o nome de CEA deverá ser confirmado definitivamente.

APOIO

José Agripino não revela sua preferência em relação a nomes para o governo do estado nem para o Senado. A decisão sobre para quem irá o horário eleitoral do UB será definida pelos candidatos a deputados, em eleição democrática.

CANDIDATURA

Os presidentes de PSDB, MDB e Cidadania decidiram indicar a senadora Simone Tebet (MDB-MS) como candidata única da terceira via à Presidência. A decisão ainda precisa passar pelo crivo das executivas nacionais dos três partidos.

TASSO

O nome do senador Tasso Jereissati vem sendo apontado pelo ala do PSDB que defende a candidatura de Simone Tebet como o candidato a vice-presidente da República. Tasso tem trânsito livre em todas as áreas do partido.

MULTA

Acusado de propaganda eleitoral antecipada, o deputado estadual Albert Dickson recebeu representação do Ministério Público Eleitoral. Além do uso de outdoor, ele vem se apresentando publicamente como pré-candidato à reeleição.

TAGARELICE

O presidente Bolsonaro disse a apoiadores em Brasília que, no governo do ex-presidente Lula, “o povo vivia um pouco melhor do que hoje”. Porém, disse que a vida seria “melhor ainda” se Lula não tivesse “roubado tanto”.

UNIÃO BRASIL

O ex-senador José Agripino, que preside o União Brasil no Estado informou que se reuniu com os pré-candidatos do partido que dirige no RN e orientou que eles procurem os nomes que estão lançados para a disputa na campanha majoritária.

PROPAGANDA

José Agripino agendou novo encontro com os candidatos do UB para definir quem terá direito ao tempo de rádio e televisão do partido, um dos maiores na campanha de 2022. O apoio é individual, mas esse tempo será definido pela maioria dos candidatos.