EZEQUIEL

O deputado Ezequiel Ferreira rompeu o silêncio, ao conceder entrevista à FM Minha Vida, em Martins. Reafirmou seu apoio ao ex-ministro Rogério Marinho como candidato ao Senado, não significando com isso que o PSDB estadual seguirá o mesmo caminho.

GOVERNADOR

Com 12 deputados estaduais, todos candidatos à reeleição, Ezequiel afirmou que, na hora precisa ouvirá a opinião de todos para definir o candidato do partido ao governo do estado. Pelas colocações, todos serão liberadas para a posição que melhor convier a cada um.

LIBERAÇÃO

Antes do PSDB, o ex-senador José Agripino havia adotada essa mesma decisão em relação ao União Brasil, onde todos estão livres para a escolha entre os candidatos a presidente da República, governo do estado e senador da República.

ÁLVARO

O prefeito de Natal Álvaro Dias é outra importante liderança política que ainda não definiu seu candidato a governador. Com a candidatura de Walter Alves a vice-governador e com o filho Adjuto Dias candidato a deputado estadual pelo MDB, é fácil adivinhar quem será o seu candidato.

DIVULGAÇÃO

Enquanto a governadora Fátima Bezerra divulga emendas orçamentárias destinadas ao estado pelos deputados Rafael Mota, Walter Alves e Benes Leocádio, o prefeito Allyson Bezerra, em atitude inexplicável, prefere não anunciar o nome dos parlamentares que ajudaram Mossoró.

COBRANÇA

Em Mossoró, o senador Jean Paul se diz surpreso com a prefeitura local procurando desqualificar emenda de sua autoria, no valor de R$ 573.000,00, destinada à construção das Areninhas Potiguares. E registra que a emenda, pelo seu mandato, consta do Convênio 916953/2021.

LIBERAÇÃO

O secretário Raimundo Alves, articulador político da governadora Fátima Bezerra, considera difícil o PT liberar o voto do seu filiado para o deputado Rafael Motta, candidato a senador pelo PSB, partido que apoia a candidatura de Fátima à reeleição.

INDEPENDENTES

Ao que parece, até o momento, não existem independentes no PT. Batido o martelo, todos seguem a decisão tomada pela maioria. Entretanto, será difícil conseguir que o senador Jean Paul e as deputadas Natália Bonavides e Isolda Dantas peçam votos para Carlos Eduardo.

CASSAÇÃO

O Ministério Público Eleitoral se posicionou a favor da punição Do PSC, em Mossoró, acusado de burlar a chamada cota de gênero, que determina um percentual mínimo de 30% de candidatos de cada sexo nas disputas proporcionais.

VEREADORES

Os vereadores José Edwaldo de Lima – conhecido como Naldo Feitosa – e Lamarque Lisley de Oliveira, ambos do PSC são os dois atingidos pela decisão da Justiça Eleitoral, ainda em primeira instância.