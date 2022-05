SENADO

A disputa pelo Senado é uma eleição majoritária e, sendo assim, a chapa de candidato a governador pode ter mais de um senador como aliado. Isso poderá acontecer no Rio Grande do Norte com a governadora Fátima tendo Carlos Eduardo e Rafael Mota como nessa disputa.

ACEITAÇÃO

O nome de Carlos Eduardo, antigo adversário, como candidato ao Senado tem sido rejeitado por importantes representantes do partido dos trabalhadores que criticam abertamente essa decisão.

CUSTO

O preço que a governadora Fátima Bezerra está pagando não está sendo entendido por esses correligionários. Essa escolha eliminou, de uma só vez, dois possíveis adversários na disputa para o governo do estado. O próprio CEA e Álvaro Dias, obrigado a permanecer na prefeitura.

SANDRA

A ex-deputada Sandra Rosado esteve ontem em Serra do Mel e ficou emocionada com as homenagens recebidas, em sonelinade realizada na Câmara Municipal. Estava acompanhada da vereadora Larissa Rosado, que também participou do encontro.

HENRIQUE

Para se ter ideia do desconforto experimentado pelo ex-deputado Henrique Alves, além da dificuldade em conseguir emplacar seu nome como candidato a deputado federal, Garibaldi ainda afirmou que tomaria todos seus votos dentro do partido.

ROBINSON

O ex-governador Robinson Faria, candidato a deputado federal, esteve em Mossoró e voltou satisfeito com os contatos mantidos na cidade. Esteve com o prefeito Allyson Bezerra que reafirmou seu compromisso político com o ministro Fábio Fatia, filho de Robinson.

INFLAÇÃO

O presidente Bolsonaro declarou assumir a responsabilidade pela inflação no país. Depois da demissão do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que “O Brasil está tendo inflação, aumento de combustíveis, sei disso e assumo a minha responsabilidade”, afirmou.

DESMORALIZAÇÃO

Por mais cuidado que tenha, o político está sempre sujeito a algum deslize no seu comportamento. Carlos Eduardo Alves, por exemplo, foi flagrado em irregularidade ao usar recursos do partido que dirige, o PDT, para alugar um imóvel de propriedade de sua mulher.

VATICANO

O bispo da Diocese de Mossoró, dom Mariano Manzana, encontra-se em Roma, participando da visita Ad Limina Apostolorum, no Vaticano, de 10 a 20 deste mês. Em sua ausência, o padre Flávio Augusto Forte Melo, que é Vigário Geral da Diocese, responde por questões administrativas.

NEGATIVISMO

O Copom ainda terá cinco reuniões em 2022, 14 e 15 de junho; 2 e 3 de agosto; 20 e 21 de setembro; 25 e 26 de outubro e 6 e 7 de dezembro. Infelizmente, por conta da inflação, a expectativa é que a taxa de juros continuará aumentando a cada um desses encontros.