PESQUISA

Pesquisa Genial/Quaest para as eleições presidenciais de 2022, divulgada pela CNN nesta quarta-feira (11), traz, , o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente, com 46% das intenções de voto no primeiro turno, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro, com 29%

CANDIDATURA

O deputado Rafael Motta tem se utilizado de emissoras de rádio e redes sociais para divulgar sua candidatura ao Senado, pelo PSB. Tem repetido que é candidato porque, em pesquisas informais, a população tem mostrado simpatia ao seu nome.

GOVERNO

Mesmo sem receber o apoio do PT, que já anunciou a candidatura do ex-prefeito Carlos Eduardo ao mesmo cargo, garante que não assumirá postura de oposição, continuando a apoiar Fátima Bezerra para o governo e Lula para presidente.

OPORTUNIDADE

O deputado Motta acredita que tem todas as chances de derrotar CEA e Rogério. O primeiro é do PDT que tem Ciro Gomes como candidato a presidente. O segundo é apoiado por Jair Bolsonaro. Ele será o único a apoiar Lula para presidente.

ROGÉRIO

A posição de Rafael Motta não poderia ser diferente, pois a oposição tem Rogério Marinho como candidato preferencial ao cargo. Por outro lado, Marinho será o principal beneficiado de uma possível candidatura de Motta ao Senado.

TRADIÇÃO

Com a entrada de Rafael, o RN assistirá a uma disputa entre políticos de famílias tradicionais. Rafael Mota é da 4ª geração de tradicional família política, Rogério é neto do ex-deputado Djalma Marinho e CEA é da tradicional família dos Alves.

RANCOR

O ex-senador Garibaldi Alves não perdoa o primo Henrique Alves. Ontem, declarou que, se for preciso, durante a campanha eleitoral, convencerá o eleitor potiguar a não votar em Henrique Eduardo Alves (PSB) para deputado federal.

A médica infectologista Roberta Lacerda anunciou sua pré-candidatura a deputada federal pelo PL. Dra. Roberta ganhou destaque nacional durante a pandemia, falando sobre os riscos da covid-19 e defendendo o tratamento alternativo a doença, sugerindo, inclusive, a utilização de medicamentos como ivermectina.

REAJUSTE

O Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte (TCE-RN) reajustou o auxílio-alimentação em 21% para todos os servidores e conselheiros do órgão, passando de R$ 1.400,00 para R$ 1.700,00. Na iniciativa privada, o auxílio-alimentação é de R$ 458,00.

CASAMENTO

O ex-presidente Lula vai casar com a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, de 55 anos, no próximo dia 18 de maio. Entre os poucos convidados estará presente a governadora do RN, Fátima Bezerra.

POPULAÇÃO

O censo da população em situação de rua do Rio Grande do Norte será divulgado no final do mês de julho pelo Governo do Estado. A previsão inicial é que o número total está em torno de 2.000 pessoas, a maioria de pretos ou pardos.