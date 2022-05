PETROBRAS

O presidente Bolsonaro considerou o lucro da Petrobras como um “estupro”. Em resposta, a empresa revelou que, em três anos, como maior acionista da empresa, o Governo Federal recebeu R$ 447 bilhões ao governo federal, o dobro do seu lucro.

CANDIDATURA

O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, articulou pessoalmente a candidatura do deputado Rafael Motta ao Senado pelo Rio Grande do Norte. Antes do anunciou, manteve contato com o ex-presidente Lula e governadora Fátima Bezerra.

OPÇÃO

Há quem interprete a candidatura de Rafael como uma alternativa desesperada de um candidato à reeleição com poucas chances de vitória. Nessa condição, será melhor jogar uma cartada mais alta e disputar o Senado.

REJEIÇÃO

Entretanto, a decisão pode ser interpretada como resultado da instabilidade de Carlos Eduardo, cuja candidatura tem recebido a rejeição de importantes segmentos do partido dos trabalhadores, enfraquecendo o nome do ex-prefeito de Natal.

VERBORRAGIA

Declarações desastrosas do ex-prefeito Carlos Eduardo em relação aos prefeitos estão colocando-o no mesmo patamar das inconveniências ditas pelo ex-presidente Lula e da verborragia do ex-ministro Ciro Gomes.

DECLARAÇÕES

No caso de Lula, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu uma série de declarações que o desgastaram com setores importantes do eleitorado, municiaram adversários e incomodaram aliados.

ROBINSON

O ex-governador Robinson Faria, candidato a deputado federal, esteve em Mossoró, conversando com lideranças políticas locais e concedendo entrevistas a órgãos de comunicação. Dedicou boa parte do tempo explicando ações do seu governo.

APOIO

Robinson Faria acredita que terá o apoio do prefeito Allyson Bezerra ao seu projeto político, conforme compromisso assumido pelo prefeito com o ministro Fábio Faria. O presidente da Câmara Lawrence Amorim está sendo alertado sobre essa realidade.

FOBIA

Segundo informações do Metrópoles, o cozinheiro de um restaurante em João Pessoa, na Paraíba, teve que provar a comida que seria oferecida a Jair Bolsonaro antes de o presidente comer. Para os seguranças do presidente esse tipo de solicitação seria uma praxe, para evitar que Bolsonaro seja envenenado.

INDENIZAÇÃO

Juiz da 2ª Vara do Trabalho de Mossoró condenou a empresa proprietária da Salina Maranhão a pagar uma indenização, no valor total de R$ 587.929,63 mil, a familiares de vigia vítima de acidente fatal com carro em um reservatório com água salgada.