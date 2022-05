DECISÃO

Em reunião com o presidente estadual do partido, ex-senador José Agripino, os candidatos a deputado federal pelo União Brasil reafirmaram o apoio ao candidato a presidente da República do partido, ficando liberados para os apoios ao Governo do Estado e ao Senado da República.

DIVISÃO

Nesse encontro, ficou evidenciado a existência de candidatos entusiasmados com o apoio ao presidente Bolsonaro e simpatizantes do ex-presidente Lula. Entretanto, todos estarão com o presidente nacional, deputado Luciano Bivar.

TELEVISÃO

Por conta da divisão entre os candidatos, admite-se até mesmo a possibilidade de o horário da propaganda eleitoral gratuita não ser utilizada pelos candidatos majoritários. O horário seria todo ocupado pelas candidaturas proporcionais.

PETROBRAS

A estatal teve lucro líquido de R$ 44,561 bilhões no período, um salto de 3.718% frente ao igual período de 2021. A receita total, somou R$ 141,641 bilhões, 64,4% a mais do que no primeiro trimestre de 2021. O aumento dos combustíveis contribui para esse resultado.

REAÇÃO

A Femurn reagiu às declarações de Carlos Eduardo onde criticou a distribuição de recursos pelo “orçamento secreto”. “Você não sabe, os prefeitos estão com os bolsos estufados de dinheiro. O povo está liso, desempregado e com fome. Mas os prefeitos estão com os bolsos estufados, só que esse dinheiro é nosso. E a gente não sabe quanto foi, nem para onde vai”

STYVENSON

O senador Styvenson Valentim (Podemos) ainda está pensando sobre a possibilidade de ser candidato ao governo do Rio Grande do Norte. Como aprovou emendas para todos os prefeitos do estado, acredita que será retribuído eleitoralmente caso decida ser candidato.

SENADO

A ideia de uma candidatura do deputado Rafael Mota ao Senado agrada aos mais radicais do PT. Entretanto, não se acredita que tenha força suficiente para substituir o candidato Carlos Eduardo, na aliança firmada com a governadora Fátima Bezerra.

CULTURA

O presidente Bolsonaro vetou integralmente a nova Lei Aldir Blanc aprovada pelo Senado e que transferiria recursos a estados e municípios para o financiamento de iniciativas culturais, a União repassaria anualmente R$ 3 bilhões aos estados e municípios.

MDB

No caso de o MDB não ter candidatura própria ao Palácio do Planalto, a ala que defende o apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) seria amplamente majoritária na convenção nacional do partido. Na convenção partidária do MDB, Lula teria apoio de apenas 30% dos convencionais.

NORDESTE

Apesar do forte apoio que recebe do MDB nordestino, essa Região conta com 107 votos, ou 25% do total da convenção, maioria que seria eliminada nas demais Regiões do Brasil.