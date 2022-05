EZEQUIEL

A governadora Fátima Bezerra acredita que o deputado estadual Ezequiel Ferreira, no momento oportuno, anunciará o apoio a sua candidatura à reeleição. É possível que Fábio Dantas tenha a mesma expectativa.

RAFAEL

Com reeleição incerta, por conta do quociente eleitoral para deputado federal no PSB, o deputado federal Rafael Mota decidiu apostar em uma candidatura majoritária. E exigiu que, nas próximas pesquisas, seu nome esteja entre os possíveis candidatos ao Senado.

RECEPTIVIDADE

O PSB, um dos partidos aliados à governadora Fátima, entende que a pouca receptividade do nome de Carlos Eduardo Alves na disputa pelo Senado deixa a porta aberta para a substituição do candidato por outro mais competitivo.

APOIO

O prefeito Allyson Bezerra não considera o reforço do sistema de segurança durante a reeleição do Mossoró Cidade Junina como uma ajuda do governo estadual ao evento. Para ele, essa é uma obrigação do governo em dar segurança à população.

AVENIDA

A construção da Avenida Dix-neuf Rosado, inicialmente denominada Avenida Leste-Oeste, foi um projeto do então deputado estadual Laíre Rosado, no governo Geraldo Melo. Iniciada na antiga rua 13 de Maio, a ideia era ligar o centro da cidade à BR304, depois da antigo posto da rodoviária federal.

APERTO

Os apoiadores da candidatura de Lula à presidência da República estão preocupados com o crescimento do presidente Bolsonaro nas últimas pesquisas. Entendem que a libração de um pacote de bondades terá efeito direto na população mais pobre que já recebe R$ 400 reais de auxílio mensal.

TÍTULO

Termina nesta quarta-feira (04) o prazo para brasileiros a partir de 16 anos peçam a 1ª via do título de eleitor ou o regularizem, para votar nas eleições de 2022. O procedimento pode ser feito pela internet, no site Titulo Net.

TEBET

Insatisfeita com a falta de apoio do seu partido, o MDB, a sua candidatura a presidente da República, a senadora Simone Tebet sinaliza que poderá apoiar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Baleia Rossi está sem forças para manter uma candidatura própria do partido.

MULTA

Oministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu que o deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) precisa pagar R$ 405 mil por violar medidas cautelares impostas no processo em que foi condenado a oito anos e nove meses de prisão por ataques antidemocráticos.