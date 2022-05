FÁTIMA

A governadora Fátima Bezerra virá na próxima terça-feira à Mossoró. Além de cumprir agenda oficial, aproveitará para manter contatos políticos com lideranças locais. Alguns contatos estão agendados para o final da tarde.

CANDIDATURAS

Com a proibição de coligações partidárias, está sendo difícil para os partidos o preenchimento de candidatos a cargos proporcionais. Enquanto alguns apresentarão apenas candidaturas a deputado federal, em outros será o contrário, com disputa apenas para deputado estadual.

POPULARIDADE

Os partidos estão optando por candidatos populares, influenciadores digitais, com milhares de seguidores nas redes sociais e políticos já conhecidos, como ex-prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, ex-vereadores além de pessoas com liderança em segmentos sociais.

PSDB

O partido conta atualmente com metade dos parlamentares da Assembleia do Rio Grande do Norte, doze deputados, todos candidatos à reeleição. Isso significa dizer que alguns deles não conseguirão atingir a votação necessária para sua recondução.

DIVISÃO

O partido enfrenta um sério problema política relacionado à sucessão estadual. Enquanto o presidente da legenda não se define, metade da bancada apoia a reeleição de Fátima Bezerra, enquanto a outra metade prefere o candidato de oposição, Fábio Dantas.

OPÇÃO

O presidente estadual do União Brasil, ex-senador José Agripino, reunirá os candidatos a cargos eletivos para definir a posição do partido em relação às disputas majoritárias. Ao que tudo indica, os candidatos ficarão livres para apoiar os candidatos de sua preferência.

FEDERAÇÃO

Foi registrada apenas uma federação partidária, PT/PV/PCdoB, contando com puxadores de votos como a deputada Natália Bonavides e o secretário Fernando Mineiro. Petrônio Spinelli, Samanda Alves, José Emerson Francelino, Fernando da Antifa (PT), Milklei Leite, Elma Souza (PV), Pedro Gorki e Tércia Leda (PC do B) completam a nominata.

REELEIÇÃO

Dois ex-deputados federais, Henrique Eduardo Alves e Sandra Rosado pretendem voltar à Câmara dos Deputados. Sem espaço no MDB, Henrique optou pela filiação ao PSB, enquanto Sandra disputará a eleição pelo partido recém-formado União Brasil.

AFASTAMENTO

O ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, comunicou que vai deixar a presidência da fundação que leva o seu nome. Aos 90 anos, FHC será o presidente de honra da entidade, que será presidida pelo ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Lafer.

PORTO ILHA

A Intersal, empresa formada pela Intermarítima do empresário Roberto Zitelmann de Oliva, e Salinor, do empresário José Mandarino, para disputar o leilão do terminal salineiro da Codern, vai assumir a gestão do Porto-ilha de Areia Branca no dia 1º de julho.