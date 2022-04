CANDIDATURAS

Em suas redes sociais, a ex-deputada federal Sandra Rosado comunicou sua decisão de disputar, mais uma vez, o cargo de deputada federal. A vereadora Larissa Rosado, também pelas redes sociais, anunciou sua pré-candidatura a deputada estadual nas eleições deste ano. As duas estão filiadas ao partido União Brasil.

OPOSIÇÃO

Até o momento, a oposição à governadora Fátima Bezerra não definiu o nome que concorrerá o cargo a governador. Hoje, pela manhã, está previsto um encontro entre o ex-senador José Agripino e o ex-ministro Rogério Marinho, candidato a senador, para a discussão do assunto.

FELIPE

José Agripino não aceitou a convocação para ser o candidato ao governo pela oposição. As tentativas nesse sentido foram transferidas para o seu filho, ex-deputado Felipe Maia. Empresário bem sucedido, Felipe pretende continuar na iniciativa privada, devendo rejeitar a convocação para retornar ao campo da política partidária.

KELPS

O deputado Kelps Lima defende que partidos de oposição construam uma candidatura única para enfrentar a governadora do Estado, um nome consensual em torno do “sentimento popular de desaprovação, que hoje é majoritário, à governadora Fátima Bezerra”. Candidato a deputado federal, Kelps apoia o nome do ex-prefeito de Olho d´Água dos Borges, do Solidariedade, para enfrentar a governadora Fátima.

VICE

A vaga de candidato a vice-governador na aliança governista continua em aberto. A expectativa é que seja ocupada por um nome indicado pelo MDB, conforme sugestão do comando da campanha do ex-presidente Lula, que deseja o apoio do partido para sua campanha presidencial.

ESPERA

O deputado Ezequiel Ferreira, que desistiu das candidaturas a senador e a vice-governador pela aliança governista, continua mantendo os cargos que indicou para os primeiro e segundo escalões do governo Fátima Bezerra. Isso leva os governistas a admitirem que o presidente da Assembleia apoiará Fátima Bezerra em sua campanha para reeleição.

COVID

O Rio Grande do Norte completou, nesta sexta-feira 8, sete dias consecutivos sem mortes por Covid-19. No dia 1º de abril, foi registrado um óbito causado pela doença em todo o estado, na cidade de Parelhas, conforme os dados da Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap).

TRANSPORTE

Em Natal, a prefeitura deu início à instalação de 300 novos abrigos de ônibus por toda a cidade, num projeto que prevê a construção de 1.500 dessas acomodações durante cinco anos. Em Mossoró, o transporte urbano continua sendo um sonho e quanto à construção de abrigos não faz parte dos projetos da administração Allyson bezerra.

GÁS

O preço do botijão de gás ficou mais barato para as distribuidoras a partir de hoje. A Petrobras anunciou a redução do preço médio de venda do GLP em 5,58%. Por menor que seja a redução no preço, é uma quebra na tendência de alta que vem se verificando há vários meses.

FRANÇA

Com eleições presidenciais na França, marcadas para amanhã, os candidatos não podem usar as redes sociais, aparecer na mídia ou fazer declarações em público. Nestes quase dois dias, a imprensa também não tem o direito de evocar as últimas pesquisas de intenções de voto, nem abordar aspectos que possam favorecer qualquer um dos que disputam o pleito.