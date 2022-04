PRESIDENCIÁVEL

O deputado federal Luciano Bivar, pernambucano, presidente do novo partido União Brasil, deverá ser apresentado como candidato a presidente da República na próxima quinta-feira (14). Está sendo apontado como o candidato da 3ª via.

PEROBRAS

A indicação de José Mauro Coelho para presidência da Petrobrás não modificará a política de preços da empresa. O novo dirigente defende a política de paridade de preços de importação da estatal, a mesma que vem sendo adotada no momento. E, Bolsonaro sabe disso.

PREÇOS

A sistemática de preços da Petrobras não é invenção do presidente Bolsonaro. Ela foi implantada pelo ministro Pedro Parente, no governo Michel Temer, após anos de preços controlados pela gestão do Partido dos Trabalhadores.

PESAR

A coluna registra e lamenta as mortes de Garibaldi Alves e Canindé Queiroz. O primeiro, foi Vice-Governador, Ex-Senador da República e Ex-Deputado Estadual. O segundo, economista, tornou-se o jornalista mais polêmico de Mossoró na época em que atuou na imprensa.

ENERGIA

No meio de tanto aumento de preços, os brasileiros ficam aliviados que a conta de luz cairá 18% no mês de maio, com o fim da bandeira hídrica em vigor desde o mês de setembro de 2021, instituída por conta da escassez hídrica.

AGRIPINO

O ex-senador José Agripino continua firme na decisão de não disputar eleições neste ano. Seu nome surgiu como uma das possibilidades para compor a chapa majoritária em articulação dos líderes de partidos da oposição.

ROGÉRIO

O deslocamento da candidatura do ex-ministro Rogério Marinho de candidato ao Senado para disputar o governo do estado ajudaria na composição de forças da oposição. Acontece que Rogério não pretende se afastar do projeto originar e continuará candidato a senador.

FÁBIO

O ex-vice-governador Fábio Dantas poderá ser o candidato a governador das oposições no Rio Grande do Norte. No momento, está preso a compromisso com o candidato Bento Queiroga, que poderá renunciar a sua candidatura para ceder o espaço a Fábio, seu amigo e correligionário. T

PESQUISA

Ontem, o Datafolha divulgou pesquisa que mostra o quadro atual da corrida pelo governo em São Paulo. Fernando Haddad (PT) está em primeiro, com 29% das intenções de voto. Márcio França (PSB) ficou em segundo com 20% e o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) em terceiro, com 10% das intenções de voto