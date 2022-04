GREVE

Allyson Bezerra enfrenta sua maior crise com os servidores públicos que se sentem traídos pelo prefeito de Mossoró: “Anote esta data no seu caderninho: 30 de março de 2022. Foi neste dia que um prefeito jovem e ardiloso mostrou aos servidores públicos de Mossoró a sua face real e botou abaixo o seu próprio discurso de valorização e respeito tanto exaltado em constantes transmissões pela internet” afirma nota do Sindiserpum.

EZEQUIEL

Confirmou-se o que todos imaginavam. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Ezequiel Ferreira de Souza, não será candidato ao Governo do Estado. Na disputa majoritária, hoje, a oposição tem apenas como candidato a senador o ex-ministro Rogério Marinho.

CONHECIMENTO

Ezequiel não desistiu da candidatura, uma vez que nunca admitiu essa possibilidade. Até mesmo o presidente Bolsonaro, ao lançar a deputada Carla Dickson para o cargo, ao lado de Rogério Marinho para o Senado, sabia da posição do presidente da Assembleia.

VICE

O efeito imediato da indefinição de um candidato a governador pela oposição foi a retomada das conversas entre Fátima Bezerra e Garibaldi Filho. O deputado Walter Alves, que seria o candidato a vice-governador na chapa de Ezequiel será confirmado como candidato a vice-governador de Fátima Bezerra.

LULA

Como sempre, a decisão de Walter Alves candidato a vice-governador de Fátima é atribuída ao ex-presidente Lula. Interessado em sua própria eleição, Lula quer fortalecer a aliança com o MDB nos estados. Pelo MDB, foi senador Renan Calheiros, de Alagoas, o articulador do entendimento.

AGRIPINO

O ex-senador José Agripino chegou a ser sondado da possiblidade de ser o candidato ao Senado da oposição, com o deslocamento de Rogério Marinho para disputar o governo do estado. Não aceitou conversar sobre o assunto. O nome para o Senado será mantido e o candidato a governador poderá ser o ex-vice-governador, Fábio Dantas.

VOTOS

A situação de Fátima Bezerra nas pesquisas não melhorou com o anúncio do apoio de Carlos Eduardo Alves, candidato ao Senado. A assessoria justifica que o principal objetivo da vinda de CEA foi neutralizar o prefeito Álvaro Dias, que seria o candidato mais forte numa disputa contra a governadora.

ROGÉRIO

O candidato a senador Carlos Eduardo Alves esperava que as pesquisas mostrassem uma diferença de intenção de votos maior, nas pesquisas, em relação a Rogério Marinho. Diante desse quadro, decidiu radicalizar a passou a chamar seu principal concorrente como “o carrasco do desemprego”.

DESAFIO

Em resposta a CEA, Marinho desafiou o adversário para o debate em campo aberto, um confronto de ideias para discutir quem pode falar sobre “trabalho”. E desafia o ex-prefeito de Natal a dizer onde trabalha, pois ao que parece, “ele vive eternamente em férias”.

IMITAÇÃO

Fátima Bezerra repetiu o exemplo do presidente Jair Bolsonaro na substituição dos auxiliares que saíram para a disputa de cargos eletivos: “não haverá descontinuidade na gestão. Todos os indicados já vinham atuando e têm comprovado o perfil técnico imprimido desde o início da nossa gestão”, disse a governadora.

CASSAÇÃO

O PSOL e a Rede Sustentabilidade entraram com um pedido de cassação do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética da Câmara por quebra de decoro parlamentar. O filho de Bolsonaro debochou da tortura sofrida pela jornalista Miriam Leitão durante a ditadura militar.

PETROBRAS

A sucessão na Petrobras embolou depois que o economista Adriano Pires e o empresário Rodolfo Landim desistiram das indicações para os cargos de presidente executivo e presidente do conselho de administração. Adriano é o atual presidente do Flamengo e Landim ex-presidente da BR Distribuidora.