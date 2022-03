DIÁLOGO

Conduzido pelo deputado Walter Alves, continuam as conversas do MDB com o PT, embora a direção nacional do partido tenha declarado que não deverá coligar com nenhuma outra legenda partidária. Mesmo sem a oficialização de uma federação, resta a possibilidade de aliança simples, sem a necessidade da vinculação por quatr4o anos entre os partidos.

SENADO

O ex-prefeito Carlos Eduardo acerta com o diretório nacional os últimos detalhes para sua aliança com o PT no Rio Grande do Norte, que apoiará sua candidatura ao Senado. Ao que parece, Carlos não comparecerá ao palanque majoritário quando da presença do presidente Lula no estado. Continua afirmando que pedirá votos para o presidente do seu partido, o ex-governador Ciro Gomes.

GOVERNADOR

A oposição está cada vez mais consciente de que não poderá contar com o presidente da Assembleia, deputado Ezequiel Ferreira de Souza, como seu candidato a governador. Com isso, a governadora Fátima Bezerra vai avançando em espaços que podem ser conquistados antes das convenções estaduais.

PROFESSORES

Nas redes sociais, o vereador Francisco Carlos divulgou que “em 2019, a educação municipal mossoroense fez greve por 0,42%. Na ocasião, Fátima Bezerra (senadora) e Allyson Bezerra (dep. Estadual), apoiavam: “o piso é lei”. Em 2022, ambos estão no executivo dizendo que não são obrigados a pagar o reajuste de 33,24%”

MINISTRO

O ministro Rogério Marinho e o prefeito Allyson Bezerra tiveram nova reunião em Mossoró. Conversa política que foi omitida pelos dois. Nem mesmo as assessorias divulgaram a visita, embora sem necessidade desse cuidado, Um é ministro de Estado e candidato a senador. O outro é prefeito da segunda maior cidade do estado. Certamente, o assunto não foi a invasão a Ucrânia pela Rússia.

VICE

O ministro Rogério Marinho ofereceu ao presidente da Câmara Municipal, Lawrence Amorim, a posição de candidato a vice-governador na chapa de Ezequiel Ferreira. Lawrence não deu atenção ao canto da sereia, o de ser companheiro de chapa de uma candidatura que não existe.

MALDIVAS

Depois da articulação bem-sucedida para o arquivamento da CPI Arena das Dunas, um casal mossoroense arrumou as malas e foi comemorar nas Ilhas Maldivas, onde passou o carnaval. O país fica localizado no oceano índico e é muito procurado pelos turistas, pelas belas praias, lagoas azuis e extensos recifes. Nada de futebol.

LEI SECA

O deputado federal General Girão foi surpreendido em teste de bafômetro. Foi autuado. Não é nada de extraordinário quando acontece com o cidadão comum, mas a repercussão é grande quando se trata de algum agente público, sobretudo quando é defensor exacerbado da ordem pública.

DOCUMENTÁRIO

“Inverno de Fogo – a luta da Ucrânia pela liberdade” é um documentário da Netflix que ajuda a compreender melhor a conjuntura de guerra em que a Ucrânia foi lançada em 24 de fevereiro de 2022. O filme deixa claro que Vladimir Putin nunca engoliu a independência da Ucrânia.