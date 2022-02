NAZISMO

A repercussão foi maior do que se podia imaginar. O encontro de uma suástica, símbolo do nazismo, em apartamento de classe média na cidade de Mossoró provocou a abertura de inquérito. Os responsáveis pela exibição serão denunciados.

PREVIDÊNCIA

Com onze emendas, a Câmara Municipal de Mossoró aprovou, em primeiro turno, proposta de aumento da alíquota da Previdência Municipal, de 11% para 14%. Conforme determina o regimento, a segunda votação acontecerá dez dias depois, ou seja, em 25 de fevereiro.

UNANIMIDADE

A aprovação da reforma da previdência municipal foi resultado de amplo entendimento não apenas entre os vereadores, mas do diálogo com sindicatos e servidores municipais. Foi uma demonstração de que a força não é o principal nem único meio para se obter resultado satisfatório, mesmo em situações mais complexas.

AUSÊNCIA

Confiando no controle que mantém na Câmara Municipal, o prefeito deixou a cidade durante as negociações sobre a reforma da previdência. Foi aconselhado por assessores que temiam a possibilidade de manifestações durante a votação da reforma da previdência.

SENADO

O ministro Fábio Faria publicou em suas redes sociais que continua candidato ao Senado. Entretanto, fala de uma condição inexistente, pois está decidido que o ministro Rogério Marinho é quem representará o bolsonarismo nessa disputa. Fábio negocia sua retirada, sem parecer condição de desprestígio junto ao presidente da República.

EZEQUIEL

O deputado estadual. Ezequiel Ferreira já anunciou seu apoio à candidatura do ministro Rogério Marinho ao Senado. Não tem se pronunciado sobre o candidato a governador, embora participe ativamente das conversas sobre a escolha do candidato. Quanto ao seu projeto pessoal, ao que tudo indica, deverá disputar a reeleição.

JUVENTUDE

Não terá efeito prático a nota publicada pela Juventude do PT no Rio Grande do Norte protestando contra a aliança do partido com o ex-prefeito Carlos Eduardo que deverá ser o candidato ao Senado, em substituição ao senador Jean Paul. Está definido por Lula que a decisão será da governadora Fátima.

PESQUISAS

Aliados de Carlos Eduardo apresentarão à governadora Fátima pesquisas eleitorais que mostram a importância que terá a aliança com ex-prefeito para a sua reeleição. Petistas que discordam dessa composição política prometem mostrar resultados de pesquisas mostrando exatamente o contrário.

FEDERAÇÕES

Teoricamente, as federações deveriam aproximar partidos políticos ideologicamente assemelhados. Acontece que o entendimento entre políticos está mostrando que esse não será o aspecto mais importante dos acordos, que poderão surpreender os eleitores.

OITICICA

O presidente Bolsonaro acusou a governadora Fátima Bezerra pelo atraso nas obras de construção da Barragem de Oiticica. O governo do estado não fazia a transferência de residentes na área de inundação, de sua responsabilidade, para boicotar a barragem.

TRANSFERÊNCIA

Provocada pelo presidente Bolsonaro, a governadora Fátima irá, ainda esta semana, ao local da barragem de Oiticica para a transferência das 12 famílias restantes para as casas construídas pela sua administração, dentro do convênio com o governo federal para essa finalidade.

PRESIDENTE

MDB, União Brasil e PSDB estão buscando entendimento em torno de aliança para a apresentação de candidato de consenso à presidência da República. O MDB lançou a senadora Simone Tebet, a União Brasil o ex-ministro Henrique Mandetta e o PSDB o governador João Dória. Os três sairiam da disputa para apoio a candidato de consenso.

VACINAÇÃO

O Rio Grande do Norte é o terceiro estado que mais vacinou crianças entre 5 e 11 anos, estando atrás somente de são Paulo e do Distrito Federal. Iniciada no dia 14 de janeiro deste ano, com a chegada das vacinas Pfizer, Cerca de 120 mil crianças estão vacinadas, o que equivale a 35% do total de pessoas incluídas nessa faixa etária.