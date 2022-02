CONVERSA

O senador Jean Paul conversará hoje à tarde, em São Paulo, com o ex-presidente Lula. Quer saber da possibilidade de apoio para disputar a reeleição e, não conseguindo, qual seria o seu futuro na política do Rio Grande do Norte.

CANDIDATURAS

Durante a visita do presidente Bolsonaro ao Rio Grande do Norte circulou a informação de que uma solução para acomodar os dois ministros, Fábio e Rogério, seria o primeiro disputar o governo do estado e o segundo o Senado.

REPRESENTANTE

A especulação sobre candidaturas oposicionistas, não propõe nenhum nome diretamente ligado ao bolsonarismo. Com essa dificuldade, seria a oportunidade de o presidente Bolsonaro tentar mudar o quadro político no estado.

MUDANÇA

Quando na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Allyson Bezerra votou com a “adequação” da alíquota da previdência social para os servidores estaduais. Utilizou esse voto como instrumento para conseguir votos em sua campanha para prefeitura de Mossoró.

MUTAÇÃO

A governadora, professora Fátima Bezerra, em toda sua atuação no legislativo, deputada estadual, deputada federal e senadora, sempre esteve à frente das lutas reivindicatórias da classe. Hoje, governadora, não consegue pagar o reajuste para o pagamento do teto mínimo aos professores do estado.

EXEMPLOS

Fátima e Allyson são dois exemplos recentes do que não deveria acontecer na política. A mudança dos dois em relação a compromissos com professores e servidores públicos servem para desacreditar cada vez mais a classe política.

NEGOCIAÇÕES

Em Mossoró, os vereadores se negaram a aprovar a lei do prefeito Allyson aumentando a alíquota da previdência para os servidores. Querem um amplo debate e a discussão será iniciada com audiência pública. Além disso, seis vereadores situacionistas romperam e formaram o bloco “Diálogo e Respeito”.

GREVE

Em Natal, os professores da rede estadual seguem com indicativo de greve para a próxima segunda-feira (14) em busca de acordo sobre o reajuste do piso salarial, que o Governo propõe cumprir na íntegra até o final do ano.

POLÍCIA

Em ano eleitoral, é negativo para o governo conviver com movimentos reivindicatórios sem condições de atender suas reivindicações. A polícia civil se mantém de braços cruzados desde a segunda-feira, protestando contra redução dos salários de até 35%.

PROPOSTA

Para acabar com a greve dos policiais civis, a governadora apresentou proposta de Lei Complementar para incorporar adicionais por tempo de serviço ao salário da categoria, evitando que a classe tenha prejuízo em seus vencimentos.

MINISTÉRIO PÚBLICO

Os agentes, escrivães e delegados paralisaram as atividades por conta de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), do Ministério Público, que entende o adicional de serviço recebido atualmente pelos policiais como ilegal. A bomba caiu nos braços da governadora Fátima.

DEMORA

O deputado Ezequiel Ferreira demorou em decidir sobre uma possível candidatura ao governo do estado. A expectativa é que dispute a reeleição, ajudando a eleger outros companheiros de Assembleia.