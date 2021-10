ARTICULAÇÕES

Sandra e Larissa Rosado estiveram em Natal para encontro dom o presidente regional do PSDB, Ezequiel Ferreira e outros dirigentes partidárias, como o deputado Gustavo dias. Conversa proveitosa e esclarecedora. As duas podem ser candidatas em 2022.

HOSPITAL DA MULHER

Com obras iniciadas no governo Roslaba Ciarlini, que conseguiu os recursos, comemora a conclusão da 40% de suas obras.Como toda obra pública o mérito vai para quem inaugura, a atual governadora afirmou “Essa é uma das obras mais importantes do nosso governo”

CANDIDATURA

Ao agradecer as homenagens que lhe foram prestadas no dia do seu aniversário, Rosalba registrou a possibilidade de retornar à vida pública, ao declarar que continua à disposição para ser vir ao povo de Mossoró.

ESTRADAS

A governadora Fátima Bezerra estuda fechar um novo empréstimo junto a uma instituição financeira para recuperação da malha viária do Estado, no valor de 3,5 mil quilômetros. No programa, recuperação da Avenida Dix-neuf Rosado (Leste-Oeste).

MÁSCARAS

A Secretaria de Estado de Saúde Pública/RN divulgou nota alertando que o momento da pandemia da Covid-19 é de manutenção dos cuidados sanitários, como o uso da máscara, além da lavagem das mãos e uso frequente do álcool gel.

PORTO-ILHA

Três grupos mostram interesse no leilão do terminal salineiro de Areia Branca, no leilão de privatização programado para a próxima sexta-feira. Salinor e Movenor Serviços Marítimos e a PetroReconcavo.

BRISANET

Na próxima quinta-feira o Ministério das Comunicações realizará o Leilão do 5G, que poderá render R$ 50 bi. Uma empresa de origem potiguar, a Brisanet, que foi fundada em São Miguel, é uma das 15 inscritas para o pregão

FESTA DO BOI

A Festa do Boi 2021, em sua 49ª edição, será com ingresso pago, pela primeira vez. O Governo do Estado suspendeu as subvenções, como acontecia em anos anteriores, e o público terá que colaborar para o financiamento da festa.

COMUNISTA

A mídia natalensa dando ênfase exagerada ao fato do vice-governador, comunisssta, ter assumido o cargo, na ausência da governadora Fátima Bezerra. Como se o comunismo de hoje fosse o mesmo da Intentona, em 1935.

SIGILO

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou à CPI da Covid que se manifeste em até 48 horas sobre medidas aprovadas pela comissão contra o presidente Jair Bolsonaro. A Advocacia-Geral da União pediu ao Supremo a anulação da decisão.