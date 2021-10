FERNANDINHO

O prefeito Allyson exige fidelidade dos vereadores no apoio aos seus candidatos. Com o seu vice-prefeito, Fernandinho das Padarias, entretanto, não consegue o apoio político que deseja para seu projeto. Fernandinho, ele próprio, deseja disputar o cargo de deputado estadual.

DEPUTADO

O prefeito Allyson Bezerra deverá anunciar em breve o lançamento do nome de sua esposa, dona Cinthia Pinheiro, a deputada estadual. O vice-prefeito não conseguiu o apoio de Allyson mas trabalha pelo fortalecimento do seu nome na disputa pelo mesmo cargo.

BOLSONARO

O presidente Jair Bolsonaro fará escala em Mossoró, na manhã de hoje. Daqui, seguirá em helicóptero até Russas, no Ceará, onde anunciará o lançamento de edital para construção do Ramal do Salgado, obra orçada em R$ 600 milhões.

MITO

Pela movimentação na cidade, ao que parece, Mossoró não repetirá a saudação com os gritos “mito”, das vezes anteriores. A situação econômica, com repetidos aumentos nos combustíveis e gás de cozinha estão assustando até mesmo os bolsonaristas mais fervorosos.

AULAS

O Ministério Público do RN ajuizou ação para que a prefeitura de Mossoró retome as aulas presenciais em suas escolas. A ação pretende que o sistema presencial seja implantado em número não inferior a 70% das unidades de ensino municipal chegando a 100% em 2022.

CÃNCER

De autoria da vereadora Carmem Júlia, foi aprovado Projeto de Lei priorizando portadores de câncer na realização dos exames nas unidades de saúde de Mossoró. Em 2009, o Congresso Nacional aprovou projeto semelhante nesse sentido, em nível nacional, que não é cumprido.

SUSPRESA

A CPI da Covid no Senado tem apresentado vários comportamentos estranhos. Por último, é a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) entrando com habeas corpus no STF para conseguir ser ouvida na Comissão. “Espero que tenham a dignidade de chamar para depor”, afirmou.

CPI

Outro aspecto da CPI do Senado é que ela julga o presidente Bolsonaro pelo que ele não fez, pelo que deixou de fazer e por ter influenciado na morte de mais de 600 mil brasileiros contaminados pela CovidT

GÁS

O Senado aprovou ontem (19) a criação do Programa Gás para os Brasileiros, que vai auxiliar famílias de baixa renda na compra do gás de cozinha. O projeto de lei (PL) prevê que cada família receba bimestralmente o equivalente a 40% do preço do botijão de gás.

ABSORVENTES

Há pouco tempo, o presidente Bolsonaro vetou projeto que fornecia absorventes a estudantes carentes das escolas públicas, alegando falta de recursos. O auxílio gás terá um custo muita superior à compra dos absorventes.