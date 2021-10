TROPEÇÃO

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra passou dos limites. A título de comemorar a retomada das cirurgias eletivas, entrou no Centro Cirúrgico da APAMI e postou imagem de mulher que passava por cirurgia, sem o cuidado de proteger a intimidade da paciente.

CIRURGIAS

As cirurgias eletivas estão retornando em vários municípios brasileiros, após o controle da pandemia do coronavírus, que suspendeu cirurgias em todas as especialidades. Allyson foi criticado pelas redes sociais, sem exceção.

EDUCAÇÃO

No setor educacional a situação é mais grave. Os especialistas no setor estimam que serão necessários entre 5 e 10 anos para a situação se normalizar, mas o prazo pode ser maior.

MÁSCARAS

Numa comprovação de que o ministro Marcelo Queiroga, da Saúde, entrou na linha do presidente Bolsonaro, sugeriu que as máscaras não deveriam ser obrigatórias. “Por que eu aprovaria uma lei para forças as pessoas a usar preservativos?” disse ele.

ZENAIDE

A senadora Zenaide Maia (Pros – RN) sugeriu a criação de um observatório parlamentar para o acompanhamento das providências das autoridades sobre indiciamentos e demais recomendações aprovadas ao final da CPI da Covid.

CANDIDATO

O novo partido criado no Brasil, oriundo da junção do DEM com o PSL não deverá ter espação para filiação do presidente Jair Bolsonaro. Seu presidente, deputado Luciano Bivar adiantou que a legenda terá candidato a presidente da República.

AGRIPINO

O ex-senador José Agripino considera que, mesmo sem mandato eletivo, continua ativo na política nacional. Recentemente, foi indicado vice-presidente nacional do União Brasil, partido resultante da fusão do DEM com o PSL.

COVID

José Agripino voltou da convenção nacional do Partido união Brasil, em Brasília, com diagnóstico positivo para covid-19. Como está vacinado contra a virose, apresenta sintomas leves, e segue as regras do protocolo para os contaminados pelo vírus.

FÁBRICA

Grupo empresarial espanhol, ABG Mineração, vai instalar nova fábrica de cimento em Mossoró, com investimento em torno de R$ 1,8 bilhão e oferta de mil postos de trabalho. O grupo possui fábricas no Egito, Chile, República Dominicana e Brasil.

HOMENAGEM

A Academia Norteriograndense de Letras vai festejar o centenário do ex-governador Aluísio Alves, com sessão especial, com mesa redonda composta por Woden Madruga (o jornalista), Ivan Maciel (o governador) e Marcelo Alves (Aluísio em família) e Leide Câmara (música na composição política).