INDICIAMENTO

O senador Renan Calheiros, relator da CPI da Covid afirmou que o relatório final, com certeza, vai pedir o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro. A CPI chegou à reta final dos trabalhos e o relatório deverá ser apresentado na segunda quinzena deste mês.

INDICIADOS

No relatório final, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid deverá indiciar cerca de 50 nomes, inclusive alguns que não prestaram depoimentos, como é o caso do presidente Bolsonaro. A reação do presidente ao seu indiciamento é totalmente imprevisível.

EXPLICAÇÕES

Vereadores mossoroenses que apoiam o prefeito Allyson Bezerra, estão sendo cobrados por deputados estaduais com quem mantêm vínculos políticos antigos, sobre a exigência do prefeito Allyson Bezerra que cobra fidelidade nos votos aos seus candidatos em 2022.

AULAS

O professor vereador Francisco Carlos cobrou do governo municipal a apresentação de um Plano para o retorno das aulas presenciais. Desde a última segunda-feira (4) que o governo do estado retomou suas atividades na rede estadual de ensino de forma 100% presencial.

GARIBALDI

O ex-governador Garibaldi Filho declarou que “não está com tanta disposição” para disputar cargos eletivos” e que prefere aguardar o que podem apontar novas pesquisas sobre o comportamento dos eleitores com relação ao pleito de 2022.

HENRIQUE

Garibaldi foi convidado para um jantar em Brasília pelo ex-senador Eunício Oliveira. A proximidade de Garibaldi com a cúpula do MDB é sinal de que ele terá o apoio nacional do partido na decisão de vetar a candidatura do ex-deputado Henrique a deputado pelo partido.

ALIANÇA

Dirigentes nacionais do partido dos trabalhadores afirmam que a aliança do MDB com o PT no Rio Grande do Norte hoje só depende de Garibaldi Filho. O presidente Lula torce pela candidatura de Garibaldi ao Senado, apoiando a reeleição da governadora Fátima Bezerra.

COVID

Rio de Janeiro e São Paulo poderão, nos próximos dias, vão abolir o uso de máscaras nos locais públicos abertos. No Rio, estão confirmados o réveillon deste ano e o carnaval de 2021. No Rio Grande do Norte, há 30 dias não ocorre nenhum óbito por covid-19.

MÁSCARAS

O município de Duque de Caxias, com 46,8% de cobertura vacinal completa, teve o uso de máscaras abolido pela prefeitura municipal. Com mais de 900 mil habitantes, é a primeira cidade do país a derrubar a obrigatoriedade do equipamento de proteção.

CORREDORES

Com o controle da pandemia da covid-19, volta a ser preocupante a situação dos hospitais públicos do RN. No Walfredo Gurgel, em Natal, na tarde de ontem, 85 pacientes esperavam atendimento nos corredores da instituição.

UERN

A governadora Fátima Bezerra considera a autonomia da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte “uma vitória de muitas gerações” e, segundo os cálculos de sua equipe financeira, a Universidade Estadual receberá, no próximo ano, cerca R$ 440 milhões.