REELEIÇÃO

O STF deu um basta nas reeleições sucessivas nas casas legislativas. No parecer do ministro Gilmar Mendes, seguido pelos demais ministros, poderá haver apenas uma reeleição, limite que independe de os mandados consecutivos referirem-se à mesma legislatura.

ASSEMBLEIAS

Foram mantidas as composições das mesas eleitas antes de 6/4/2021, quando o STF se manifestou pela impossibilidade de recondução de membro da Mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente,

CRISE

O prefeito de Natal, Álvaro Dias, perdeu o apoio de 5 vereadores que passarão a somar com outros 5 que já estão na oposição A situação continua com um bloco formado por 18 vereadores. Os cinco que saíram da base formarão um bloco independente.

FÁBIO

Na próxima semana, o ministro Fábio Faria visitará o Oeste, passando por Pau dos Ferros na segunda-feira (27) e por Mossoró na terça-feira (28). Oficialmente, chega para liberar o sinal de TV Digital para cidades potiguares.

AUTORIZAÇÃO

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte aprovou autorização para o poder Executivo transferir, temporariamente, a sede do Governo para o município de Mossoró. A mudança ocorrerá entre os dias 28 e 30 de setembro.

LISTA

Na mesma sessão, os deputados aprovaram projeto que extingue a lista tríplice para nomeação de retor e vice-reitor da UERN. A partir de agora, o Governo do RN será obrigado a nomear o vencedor do processo definido pela comunidade acadêmica.

ABSURDO

A CPI da Covid, no Senado, tem chegado a conclusões absurdas. Entre elas, a suposta fraude da operadora de saúde Prevent Senior fraudando declarações de óbitos para mascarar estatísticas de morte pela Covid e utilização de kits covid para tratamento da doença.

FÁBIO

Não se pode dizer que os parlamentares do RN têm uma convivência pacífica. Além de constantes agressões, o senador Jean Paul, (PT) informou que vai fiscalizar o ministro Fábio Faria, seu possível adversário em 2022, na implementação do plano 5G no país.

ROGÉRIO

A deputada Natália Bonavides, também do PT, apresentou denúncias no Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal e Supremo Tribunal Federal para investigar possíveis irregularidades cometidas pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

ETANOL

O presidente Jair Bolsonaro encontrou outro vilão para justificar o alto preço dos combustíveis, o etanol que, segundo ele, encarece o preço da gasolina na origem. Atualmente, a lei autoriza a mistura de 18% a 27% etanol anidro à gasolina.