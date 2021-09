ENCONTRO

Quando esteve em Mossoró, o deputado federal Benes Leocádio reuniu-se com o prefeito Allyson Bezerra, mas combinaram que o encontro não seria divulgado. Por essa razão é que poucos tomaram conhecimento da conversa entre os dois.

LOCAL

O prefeito Allyson teria convidado o deputado Benes para uma reunião em seu gabinete, com divulgação de agenda de trabalho entre o prefeito e o coordenador da bancada federal, ideia rejeitada pelo deputado Benes. Homens públicos não devem se encontrar dessa forma.

QUEIROGA

Aos que perguntam sobre o que está fazendo o ex-prefeito de Olho d´Água dos Borges e secretário do prefeito Allyson Bezerra, Breno Queiroga a resposta é imediata. Está sendo preparado pelo prefeito para disputar, mais uma vez, o cargo de governador do estado.

DISPUTA

Assessores do ministro Fábio Faria tentam convencer o ministro Rogério Marinho a disputar uma cadeira à Câmara dos Deputados. Com a possibilidade de inelegibilidade do ex-governador Robinson Faria, Rogério teria o apoio de Fábio para esse projeto.

SENADO

Sem a disputa entre os dois ministros para o Senado, a dobradinha Fábio-Rogério pacificaria a ala bolsonarista no estado e ainda deixaria em aberto uma coligação para a disputa ao governo estadual.

POBREZA

Dados da fundação Getúlio Vargas e do IBGE mostram que 600 mil pessoas vivem em estado de extrema pobreza no Rio Grande do Norte. Nos dois últimos anos, essa situação passou de 13,1 para 17%, representando um crescimento de 3,9%.

CPI

Sem receber maiores projeções na mídia potiguar, a CPI da covid-19 no RN, com um mês de trabalho, ouviu 20 pessoas. A CPI tem o deputado Kelps Lima (Solidariedade) na presidência e o deputado Franciso do PT na relatoria.

ALFABETIZAÇÃO

Uma mossoroense, Ilná Gurgel Rosado, ainda estudante, participou do método Paulo Freire de alfabetização em 40 horas. Foi professora no programa do prefeito Djalma Maranhão, “De pé no chão também se aprende a ler”. Havia crianças sem chinelos e sem camisas.

TESTAGEM

O ministro Marcelo Queiroga, sem objeção do presidente Bolsonaro, lançará na próxima sexta-feira, em Natal, o Plano Nacional de Testagem contra a covid-19, projeto sonhado pelos seus antecessores no ministério da Saúde.

TOPLESS

Um episódio envolvendo topless na praia de São Miguel do Gostoso serviu para colocar a paradisíaca praia na mídia nacional. Os defensores do topless lembram que a primeira mulher a se apresentar seminua foi Eva, nos jardins do Éden.