HABITAÇÃO

A governador Fátima Bezerra assinou, na última terça-feira, Ordem de Serviço para construção de mais 141 residências do Programa Pró-moradia. Dividido em cinco contratos, o valor desta terceira fase é de R$ 8 milhões, entre recursos do Governo do Estado e do Governo Federal.

ACIRRAMENTO

Ânimos alterados no período pré-eleitoral. O deputado Girão fez acusações à governadora Fátima Bezerra e foi rebatido pelo senador Jean Paul: “O que está acontecendo é que tem muita gente que já está se sentido viúva de Bolsonaro e ainda não sabe para onde correr.”

MAMULENGO

O deputado Girão não gostou da resposta e chamou o senador Jean de mamulengo, tipo de fantoche típico do nordeste brasileiro, geralmente em épocas de festividade. O nome teria se originado de mão molenga – mão mole, para dar movimentos vivos aos fantoches.

DROGAS

Policiais da Força-Tarefa de Combate ao Crime Organizado desativaram, ontem, em Mossoró laboratório clandestino de refino e fracionamento de drogas que funcionava em imóvel ocupado por um homem foragido da Justiça. O suspeito não foi localizado.

TRIBUNA POPULAR

A Câmara Municipal de Mossoró anuncia o retorno do projeto Tribuna Popular, onde qualquer cidadão pode defender pleitos comunitários ou outra causa pública. O programa havia sido interrompido por conta da pandemia da covid-19.

VACINAS

A Secretaria Municipal de Mossoró suspendeu a vacinação da população com as vacinas da Oxford/Astrazeneca por falta do imunizante. Ainda não foi informada pelo Ministério da Saúde quando essas vacinas serão enviadas ao estado e aos municípios do RN.

ALTERNATIVA

Em São Paulo, o governo anunciou que vai vacinar com Pfizer as pessoas que estão com a 2ª dose atrasada da AstraZeneca. A medida vai garantir esquema vacinal da população em meio à escassez de doses e ao que a gestão Doria chama de “apagão do Ministério da Saúde.”

PADROEIRA

Na próxima segunda-feira, dia 13 de setembro, a comissão que organiza a festa de Santa Luzia estará reunida para discutir o tema da Festa, apresentação das equipes e a primeira parte da peregrinação da imagem em 2021.

TEMER

O presidente Bolsonaro poderia ter contado com a ajuda de Michel Temer de forma discreta, longe dos holofotes, como sempre preferiu o ex-presidente. Entretanto, optou pela publicidade, mandando buscar Temer de avião e trazendo-o até o Palácio do Planalto.

LULA

O ex-presidente Lula tem recebido convites de presidentes de outros países para visitas e conversa política. Lula não está aceitando. Agradece a gentileza, mas só terá esse tipo de entendimento depois de eleito presidente da República.