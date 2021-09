PREOCUPAÇÃO

O presidente Bolsonaro costuma dizer que é “imorrível, incomível e imbrochável”. Entretanto, não gostou do resultado das manifestações do 7 de Setembro e recorreu ao ex-presidente Michel Temer para a redação de nota oficial procurando minimizar a reação que provocou.

LIGAÇÃO

Sabendo da estreita ligação de amizade entre o ex-presidente Temer e o ministro do STF Alexandre de Moraes, Bolsonaro pediu que ele conseguisse um contato, o que foi realizado. Na véspera, havia chamado Moraes de canalha, mas falou por alguns minutos com o ministro.

INTENÇÃO

Bolsonaro divulgou em nota e pelas redes sociais que nunca teve intenção de agredir os Poderes. Suas provocações terminaram por derrubar a cotação do dólar em 1,86% e aumento de 1,72% no Ibovespa.

NOTA

Na noite do dia 7, Bolsonaro conversou com Temer pelo telefone, que sugeriu o teor da nota que foi redigida pelo marqueteiro Elsinho Mouco, que já foi marqueteiro de Temer. Foi um recuo, mas de Bolsonaro, tudo pode voltar a ser o mesmo, em muito pouco tempo.

ALMOÇO

Pela solicitude no atendimento ao seu pedido, Bolsonaro convidou Temer para um almoço em Brasília, o que aconteceu ontem. Além do convite, Bolsonaro enviou um avião da frota presidencial para buscar Temer em São Paulo.

PAGAMENTO

O Governo do Estado do RN avisou que o restante da folha do 13º salário de 2018 será quitada na próxima quarta-feira (15). Já o 13º deste ano será concluído em janeiro de 2022. Até maio do próximo ano, todos as folhas de atrasados estarão quitadas.

CÓDIGO

A Câmara dos Deputados aprovou, ontem, por 378 votos a 80, texto-base de Projeto de Lei do novo Código Eleitoral. Na sessão de hoje, serão discutidos e votados os destaques que foram retirados do PL para serem votados separadamente.

PLANO

Ontem, a Câmara Municipal de Mossoró discutiu em audiência pública a proposta do Plano Plurianual (PPA) 2022/2025 O PPA foi apresentado pela Prefeitura de Mossoró e debatido com os vereadores que irão analisar a proposta prevista no Projeto de Lei do Executivo Nº 06/2021.

ENERGIA

A Voltalia iniciou neste mês a construção das usinas Solar Serra do Mel 1 (SSM 1) e Solar Serra do Mel 2 (SSM 2) no Rio Grande do Norte. Juntas, elas somam 320 megawatts. A construção das plantas solares vai gerar centenas de empregos diretos e indiretos na região.

DROGAS

A Polícia Federal incinerou na manhã de ontem, em usina na Zona Rural de Arês, cerca de 687 kg de substâncias entorpecentes, entre pasta base, maconha, cocaína e ecstasy, além de hormônios importados (“bombas”) e petrechos utilizados para acondicionar drogas.