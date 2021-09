CONCURSO

A governadora Fátima Bezerra autorizou a realização de um novo concurso para soldados da Polícia Militar do Rio Grande do Norte em 2022. O número de vagas, entretanto, ainda não foi definido.

COVID

A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid-19 continua caindo no Rio Grande do Norte, estando abaixo de 30%. Para o professor Ricardo Valentim, coordenador do Lais da UFRN, isso acontece por conta da cobertura vacinal e adesão da população aos protocolos sanitários.

MOSSORÓ

Mais de 100 mil pessoas foram totalmente vacinadas em Mossoró contra a Covid-19, ou seja, receberam as duas doses da vacina ou a dose única da vacina Janssen. O número está publicado na plataforma RN Mais Vacina.

CÂMARA

A Câmara Municipal de Mossoró dará continuidade, hoje, ao debate sobre o Plano Plurianual (PPA) 2022/2025, cujo projeto foi lido no plenário, na sessão de ontem (8). O PPA fixa diretrizes da gestão municipal para os próximos quatro anos.

PROIBIÇÃO

A Assembleia estadual aprovou ontem, quarta-feira (08), Projeto de Lei proposto pelo deputado Coronel Azevedo (PSC) que veda nomeação para cargos em comissão de pessoas condenadas por crime contra operadores de segurança pública e servidores do ITEP do RN.

FUSÃO

O Democratas (DEM) e o Partido Social Liberal oficializam a fusão entre os dois partidos para o dia 21 de setembro. O resultado será o surgimento do maior partido do país na Câmara dos Deputados, com mais de 8o parlamentares, 53 do PSL e 28 do DEM.

REAÇÃO

Circula em Brasília a informação de que as agressões de presidente Bolsonaro ao ministro Alexandre de Moraes foram acirradas com a notícia sobre a possibilidade da decretação do filho 02, Carlos Bolsonaro, por conta do inquérito das fake News.

RESPOSTA

Os exageros cometidos pelo presidente Bolsonaro no dia 7 de setembro poderão resultar na devolução pelo Congresso Nacional da Medida Provisória que dificulta a retirada das redes sociais e da internet de procedimentos como discursos de ódio e fake News.

MULTA

Solidário com o presidente Bolsonaro, o deputado federal General Girão foi autuado por contrariar a lei do governo de SP que determina o uso de máscaras em locais públicos para combater a Covid-19. Girão compareceu à mobilização, mas não fez uso da máscara.

APAGÃO

O ex-diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica e da Agência Nacional de Águas Jerson Kelman no governo FHC, disse que o Brasil pode sofrer apagões nos horários de pico de uso. Ninguém vai dormir tranquilo até novembro, afirmou.